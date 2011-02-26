ماهیهای قرمز می توانند منجر به شیوع بیماری پوستی شوند

عباسعلی دامنگیر در گفتگو با خبرنگار مهر در کرمان اظهارداشت: خرید و فروش ماهیان قرمز در مکانهایی به غیر از آکواریوم فروشی های مجاز و سایر مراکزی که از سوی دستگاههای دولتی مجاز شناخته شده اند غیر قانونی است.

وی تصریح کرد: با توجه به شیوع بیماریهای پوستی و ارگانیک از طریق تماس با این گونه ماهیان مردم باید در راستای خرید و نگهداری آنها نکات بهداشتی را رعایت کنند.

دامنگیر افزود: در صورت بروز هر گونه تخلف زیست محیطی در اماکنی که این ماهی ها فروخته می شوند، یگان حفاظت محیط زیست با تخلفها برخورد خواهد کرد.

مدیرکل محیط زیست کرمان اضافه کرد: مکانهایی برای فروش این ماهی ها در نظر گرفته شده است و نکات بهداشتی نیز به فروشندگان تذکر داده شده است.