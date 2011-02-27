تهران، خیابان، مسافر؛ دربست تا نوروز

به گزارش خبرنگارمهر، صدای ضبط شده می گوید: ایستگاه پانزده خرداد و درها از دو سو باز می شود، جمعیت چون سیل پشت سد مانده سرازیر می شوند. می توان امیدوار بود که ادامه راه را آسوده تر رفت. اما جایگزینشان مسافرانی می شوند که هر کدام چند کیلویی بار با خود به همراه دارند. خانمی به زور خود را به گوشه مترو می رساند و بسته هایش را به دیوار تکیه می دهد. بیشتر خریدهایش، ظروف پلاستیکی و اسباب آشپزخانه است. می پرسم اینها را که می شود همیشه خرید ؟ به جای او خانم دیگری جواب می دهد: "شیرینی اش به همین شلوغی ها و سختیها است. این که نزدیک سال نو، خانه تو هم تازه شود. واگن تکانی می خورد و زن بیشتر از آن که نگران تکیه گاهی برای خود باشد، مواظب اسبابهایش است که پخش و پلا نشود. اما چند درصد این مسافران میهمانان آخر سال مترو هستند ؟

جعفر ربیعی، مدیرعامل شرکت بهره برداری مترو تهران و حومه به خبرنگار مهر می گوید: دراسفند ماه تعداد مسافران مترو تا دو میلیون نفر در روز افزایش می یابد. پیش از هدفمند سازی یارانه ها تعداد مسافران مترو حدود یک میلیون 600 هزار نفر در روز بود که اکنون این میزان به یک میلیون 850 هزار نفر در روز رسیده و پیش بینی می شود در روزهای پایانی سال این رقم به حدود یک میلیون و 950 هزار تا دو میلیون نفر افزایش یابد.

ربیعی اضافه می کند: ازدحام و شلوغی در مترو بسیار زیاد است اما خوشبختانه مسافران نسبت به گذشته همکاری بیشتری در حین سوار و پیاده شدن دارند و کمتر از بسته شدن درها جلوگیری می شود به همین دلیل میزان تاخیرهای ناشی از شلوغی مترو نسبت به گذشته کمتر است که امیدواریم با تامین اعتبارات مصوب و قانونی مترو و ورود واگنهای جدید این مشکلات نیز مرتفع شود و بتوانیم خدمات رسانی مناسبی به شهروندان داشته باشیم.

یکی دو ایستگاه مانده به مقصد صندلی خالی می شود و می نشینم کنارخانمی که مسافر هر روزه مترو است. به اعتقاد او شان مسافران در ایستگاههای مترو رعایت نمی شود به خصوص در این ایام که برتعداد مسافران افزوده می شود و مانند محتویات قوطی کنسرو جا به جا می شوند. اشاره ای به دستفروشان داخل مترو می کند و می گوید: " مانند نمایشهای خیابانی می ماند، هر کدام در زمانی که باید وارد صحنه می شوند و نقششان را می گویند و می روند. همسفر کناری از گرانی کرایه های تاکسی می گوید و از شلوغی اتوبوسهای شرکت واحد گلایه می کند.



ازدحام عابران خسته در حاشیه خیابان ها و انتظار برای رسیدن تاکسی تصویر آشنایی است. خودروهایی که اسم رمزشان برای ترمز کردن کلمه «دربست» است. خیابان فردوسی، تقاطع جمهوری. یکی از چهارراههایی است که همیشه مسافر در انتظار دارد. روزهای گذشته به فاصله یک یا دو چراغ قرمز برای مقصد که بیشتر میدان هفت تیر، ولی عصر و پل کریم خان است تاکسی پیدا می شد اما این روزها باید صبرمان را زیادتر کنیم و به سبز و قرمز شدن چراغها کاری نداشته باشیم.

فضل الله اسلامی، مدیر عامل سازمان مدیریت و نظارت بر تاکسیرانی شهر تهران درباره پیش بینی این سازمان برای افزایش مسافران می گوید: پیش بینی می شود تعداد مسافران تاکسیها در اسفند ماه به ویژه در روزهای پایانی سال حدود 10 درصد افزایش یابد که با تمام ظرفیت به شهروندان در این ایام خدمات رسانی می شود.

او ادامه می دهد: 80 هزار تاکسی و ون که در شهر تهران فعال هستند در اسفندماه با تمام ظرفیت از ساعت 6 صبح تا ساعت 23 به شهروندان خدمات رسانی می کنند که در صورت نیاز این امکان وجود دارد که بخش از تاکسی ها بعد از ساعت تعیین شده نیز در خدمت شهروندان باشند؛ ضمن آنکه تاکسی های تلفنی به صورت شبانه روزی در خدمت شهروندان هستند.

اسلامی با بیان این که در حال حاضر تاکسیهای شهر تهران روزانه حدود 5/4 میلیون مسافر را جابه جا می کنند می گوید: پیش بینی می شود در اسفند ماه این رقم به حدود پنج میلیون نفر در روز برسد. در حال حاضر اوج کار تاکسی ها در ساعت پیک صبح گاهی و عصر گاهی است و در بیشتر مواقع از 9 صبح تا 3 بعد از ظهر تاکسی ها با کمبود مسافر مواجه هستند اما هرچه به روزهای پایانی سال نزدیک شویم، شاهد خواهیم بود که از صبح تا آخر شب خیابان ها مملو از جمعیت می شوند و حمل و نقل عمومی در مجموع با افزایش مسافر مواجه خواهد شد که باید برای خدمات رسانی مناسب به طور دقیق برنامه ریزی شود و با تمام توان و ناوگان به شهروندان خدمات رسانی کنیم.

اما شهروندان چندان از وضعیت سرویس دهی ناوگان تاکسیرانی راضی نیستند. به جز گرانی کرایه ها برای جیب کارمندان، تاکسی های گردشی ترجیح می دهند در مسیرهای کم ترافیک تردد کنند یا مسافران دربستی را سوار کنند.

اما وضعیت اتوبوس سواران شهر در این ایام چگونه است؟ پیمان سنندجی مدیر عامل شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه هم از آماده باش ناوگان بلیتی و ریالی پایتخت از روز 10 اسفند خبر می دهد و خبرنگار مهر می گوید: اتوبوسهای پایتخت تا ساعت 23 به مسافران در حال تردد خدمات رسانی می کنند. همچنین خطوط منتهی به مراکز خرید و تجاری تقویت شده و تعداد اتوبوسهای این خطوط و ساعت کاریشان افزوده شده است.

او با بیان این که در روز چهارشنبه آخر سال 25 اسفند ماه سرویس های ویژه ای برای بهشت زهرا در نظر گرفته شده می گوید: این اتوبوس ها زائران حرم مطهر، مزار شهدا و اهل قبور را از میادین و پایانه ها به بهشت زهرا منتقل و به محله های ابتدایی بازمی گردانند.به گفته وی 20 در صد بر مسافران اتوبوسها در این ایام اضافه می شود .

فریاد های حراج مرد فروشنده، بوق های کش دار معترض، تاکسی دربست، گریه کودک و...موسیقی این روزهای تهران است. صدایی که برای هم نوازان دلنشین و شنوندگان گوش خراش است.

خیابانهای تهران و ناوگان حمل و نقل عمومی به استقبال این حرکت رفته اند. هرچند نمی توان شلوغی و فشردگی مسافران اتوبوس ها و عرق ریزان واگن های مترو را استقبال مناسبی دانست اما همین که دقایق کمتری برای رسیدن اتوبوس معطل می مانیم و می توانیم تا نیمه شب از وسایل نقلیه عمومی استفاده کنیم تلاشی برای رفت و آمد آسان تر است.

تشکری هاشمی معاون حمل و نقل ترافیک تهران نیز از تقویت خطوط شبانه اتوبوسرانی که به صورت شبانه‌روزی در محورهای اصلی و مسیرهای اتوبوس‌های تندرو (BRT) سرویس می‌دهند، خبر می دهد و می گوید: نسبت به برقراری خطوط جدید اتوبوسرانی و تقویت خطوط موجود به مقصد مراکز خرید و مجتمع‌های تجاری و جا‌به‌جایی مسافران در این مسیرها تا ساعت 12 نیمه شب نیز اقدام لازم به عمل آمده است.

او با اعلام افزایش ساعات کار تاکسی‌های خطی و گردشی و تمرکز فعالیت آن‌ها در محل‌های تجمع مسافر از جمله محدوده مراکز تجاری، می گوید: در این مدت گشت‌های بازرسی تاکسیرانی از نخستین ساعات صبح تا واپسین ساعات شب بر فعالیت تاکسی‌ها نظارت کرده و از جمله رعایت دقیق دریافت نرخ کرایه‌های مصوب از سوی رانندگان تاکسی را کنترل خواهند کرد.

تهران شهری زنده است، همیشه خیابانهای آن مشتری دارد، اما این روزها باید صبورانه تر درآن قدم زد. قرار است 75 درصد تردد های این شهر با حمل و نقل عمومی انجام شود اما وقتی این ناوگان توان پاسخگویی به افزایش 20 در صدی مسافران نورزی را ندارد چگونه می توان امید داشت خودروهای شخصی در پارکینگ خانه ها بمانند.

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گزارش از نورا حسینی