سرهنگ حمیدرضا جعفری در گفتگو با خبرنگار مهر در مشهد، اظهارداشت: در حال حاضر، کمبود فضای پارک در برخی از خیابانها و معابر سطح شهر مشهد، سبب شده است که تخلفات ناشی از این امر بهعنوان یکی از تخلفات عمده در مشهد محسوب شود.
وی با اشاره به اجرای طرح پارکینگ هوشمند در مشهد، گفت: اجرای این طرح در مشهد میتواند علاوه بر مدیریت پارکینگ و فضاهای مورد نیاز برای پارک خودرو، بستر برای کاهش تخلفات و ترافیک ناشی از این امر نیز فراهم میشود.
وی ادامه داد: اجرای آزمایشی این طرح در خیابان سناباد، سبب شد که با وجود ترافیک، این خیابان فضای پارک برای پارک کردن خودروها وجود داشته باشد.
رئیس پلیس راهور خراسان رضوی، اصلاح خط کشی خیابانها در راستای اجرای پارکینگهای هوشمند را لازمه این طرح دانست.
وی اصلاح قانون راهنمایی و رانندگی در حوزه پارکینگ را از جمله بسترهای فراهم شده برای استفاده از پارکینگ هوشمند عنوان کرد و گفت: در آئیننامه گذشته تنها از پارکومترها به عنوان دستگاه کنترل فضاهای پارک موجود در سطح شهر یاد شده بود که با توجه به نیاز بهرهگیری از فناوریهای جدید این مورد در آئیننامه راهنمایی و رانندگی اصلاح شد.
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