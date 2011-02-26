34 درصد شهر مشهد در اختیار حاشیه‌ نشینان است

به گزارش خبرنگار مهر در مشهد، حسین آقا میری پیش از ظهر شنبه در گفتگو با خبرنگاران اظهار داشت: مطالعات طرح اسکان غیررسمی در شهر مشهد نشان می‌دهد که مساحت سکونت‌گاه‌های غیر رسمی در مشهد بالغ بر سه هزار و 838 هکتار است که جمعیتی معادل 821 هزار نفر 213 نفر در هر هکتار را در 60 هسته جمعیتی در خود جای داده است.

وی با بیان اینکه سکونتگاه‌های غیر رسمی که در پیرامون شهر گسترش یافته‌اند دارای مسائل و مشکلات متعدد اجتماعی، اقتصادی، کالبدی و زیست محیطی هستند افزود: این مناطق معضلاتی را نیز برای مشهد به همراه دارند.

آقا میری در ادامه به آلودگی منابع آب در مشهد اشاره کرد و گفت: حجم نیترات چاه‌های موجود در مرکز این شهر 70 تا 90 میلی گرم سنجش شده است.

وی ادامه داد: البته این منابع آبی برای آبیاری فضای سبز استفاده می‌شود اما این مسئله در بلندمدت مشکلاتی را در پایتخت معنوی ایران به همراه خواهد داشت.

آقا میری در خصوص آلودگی صوتی نیز اظهار داشت: حدمجاز آلودگی صوتی در مناطق مسکونی 70 دسی‌بل است اما اکنون این عدد بیش از 80 دسی‌بل سنجش شده است.

این مقام مسئول با بیان اینکه در بحث مدیریت آلودگی صوتی که ارتباط تنگاتنگی با مدیریت شهری دارد تاکنون اقدام جامعی صورت نگرفته است، افزود: اجرای سدهای گیاهی، توسعه زیرساخت‌های حمل و نقل عمومی و جلوگیری از تردد وسائل موتوری که بیشترین سهم را در تراز صوتی مشهد دارند از جمله راه‌حل‌های مواجهه با معضل آلودگی صوتی است.

آقا میری همچنین در بحث آلودگی‌هوا تاکید کرد: در این شهر روزانه چهارمیلیون و 200 هزار سفر انجام می‌گیرد که در آن یک میلیون و200 هزار مسافر جابجا می‌شود و متاسفانه از این تعداد تنها 50 درصد با وسایل حمل و نقل عمومی انجام می‌گیرد.

مدیرکل سازمان حفاظت محیط زیست خراسان رضوی با بیان اینکه تنها شش درصد سفرهای شهری مشهدی‌ها با دوچرخه انجام می‌گیرد گفت: سالانه 40 هزار خودرو به شبکه معابر مشهد افزوده می‌شود.

آقا میری در ادامه به نسبت بازیافت زباله در مشهد اشاره کرد و گفت: نسبت بازیافت زباله در مشهد 23 درصد و میزان تفکیک آن 3.5 درصد است.

وی با بیان اینکه این مقدار در کشورهای اروپایی 50 درصد است، اظهار داشت: شهرداری مشهد در این زمینه در کشور پیشرو است اما هنوز نیازمند اقدامات بیشتری در مورد تفکیک و بازیافت زباله هستیم.