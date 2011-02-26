فارغ التحصیلان ادبیات مقاومت کرمان وارد بازار کار شدند

احمد امیری خراسانی در گفتگو با خبرنگار مهر در کرمان اظهارداشت: اولین ورودی های رشته ادبیات مقاومت این دانشگاه که بعد از برگزاری اولین کنگره در سالهای 86 وارد دانشگاه شده بودند فارغ التحصیل و جذب بازار کار شده اند.

وی تصریح کرد: دانشگاه شهید باهنر کرمان اولین دانشگاهی بود که در کشور اقدام به ایجاد رشته با نام ادبیانت پایداری کرد که با موافقت وزارت علوم با نام ادبیات مقاومت کارخود را شروع کرد و اکنون خوشبختانه شاهد فارغ تحصیلی و جذب تعداد قابل قبولی از این ورودی ها هستیم.

وی با اشاره به برگزاری کنگره سوم در کرمان طی روزهای آینده، گفت: تاکنون 145مقاله به دبیرخانه این کنگره رسیده است که از این بین 30 مقاله به صورت سخنرانی و 80 مقاله در قالب چاپ در مجموعه نامه پایداری ارائه خواهند شد.

امیری خراسانی یادآورشد: در این کنگره به دنبال ایجاد منابع درسی جدید برای دانشجویان دانشگاهای کشور هستیم چرا که بعد از دانشگاه باهنر دانشگاهای سمنان و تهران و دیگر استانها نیز رشته ادبیات مقاومت را راه اندازی کردند.

وی افزود: دانشگاه باهنر در تلاش برای افزودن دوره دکتری این رشته است و تنها مشکل در این بحث منابع درسی و کمبود اساتید مطرح در سطح کشور است که اگر بتوانیم این دو فاکتور را اضافه کنیم به زودی شاهد راه اندازی دوره دکتری ادبیات پایداری در دانشگاه شهید باهنر کرمان خواهیم بود.

وی تصریح کرد: استان کرمان قصد دارد کنگره ادبیات پایداری را در سالهای آتی به صورت بین المللی برگزار کند و از حضور اندیشمندان کشورهای دارای ادبیات پایداری استفاده کند.

وی افزود: تاکنون دو مجموعه نامه پایداری که از مطالب کنگره های پیشین هستند به چاپ رسیده است و با اتمام کنگره سوم نیز کلیه آثار را در مجموعه ای با نام ادبیات پایداری چاپ و در اختیار علاقمندان قرار خواهیم داد.