رونمایی از 50 مدل برتر لباس در نمایشگاه تخصصی مد و لباس اسلامی

به گزارش خبرگزاری مهر، فرحنار قند فروش با اعلام این خبر گفت: این نمایشگاه از 14 تا 18 اسفند در فرهنگسرای نیاروان برگزار می شود و فرصتی است برای ساماندهی اقدامات و نمایش نتایج تلاشهای کارگروه مد و لباس در سه سال گذشته، علاوه بر این فعالان عرصه طراحی و مد نیز در این نمایشگاه مجالی خواهند یافت تا دستاوردها و طراحی های خود را به نمایش عمومی بگذارند.

وی در رابطه با نحوه انتخاب آثار برتر برای شرکت در نمایشگاه افزود: طرحهای فراوانی تاکنون به دبیرخانه نمایشگاه رسیده است که داوران با کارشناسیهای دقیق در نهایت 50 مدل برتر را برای نمایش و رونمایی در نمایشگاه امسال انتخاب کرده اند و موسسه ها و طراحان برتر نیز معرفی می شود.

به گفته قندفروش داوران این دوره از نمایشگاه تخصصی مد و لباس اسلامی شامل تعدادی از اساتید برجسته طراحی در دانشگاه، فعالان موفق حوزه مد و لباس در جامعه و تعدادی از مسئولان صاحب نظر از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی هستند.

رئیس کمیته علمی نمایشگاه مد و لباس اسلامی در ادامه در پاسخ به سوالی در رابطه با میزان ارتباط و تبادل برای برپایی نمایشگاه با طراحان مد و لباس در دیگر کشورهای مسلمان مانند ترکیه و مالزی تصریح کرد : " هنجارهای پوشش و فرهنگ سازی در این زمینه نیازمند فعالیت های نظری و علمی بسیاری است و اقدامات عملی نیز باید منطبق بر معیارهای ملی و اسلامی مان باشد. این نمایشگاه نیز در وهله اول برای مخاطب ایرانی برگزار می شود، هنجارهای پوشش در میان مسلمانان ترکیه و مالزی اگر چه مطابق بر دستورات دین اسلام است اما با هنجارهای اجتماعی پوشش در کشور ما تطابق ندارد.

وی افزود: در این کشورها زنان بیشتر دامن و تونیک می پوشند اما در کشور ما چادر و مانتو و شلوار پوشش اصلی زنان است، اما با این حال ما معتقد هستیم تعاملات و ارتباطات میان طراحان کشورمان با طراحان این کشورها می تواند به نتایج مناسبی برسد که نیازهای مردم را نیز پاسخ دهد.

قندفروش با اشاره به نحوه برپایی قسمت های مختلف نمایشگاه تخصصی مد و لباس ایرانی اسلامی گفت: علاوه بر نمایش مدل های برتر و معرفی طراحان و موسسه های موفق در زمینه طراحی، فعالیت های پژوهشی و علمی نیز در کنار آن برگزار خواهد شد، به عنوان مثال هر روز صبح و بعد از ظهر با برگزاری ورک شاپ، سخنرانی و معرفی کتاب ها و مقالات برتر در زمینه طراحی و مد تلاش می کنیم وزن علمی نمایشگاه را بالا ببریم.

عضو ستاد برگزاری و رئیس کمیته علمی نمایشگاه مد و لباس اسلامی ایرانی در ادامه تاکید کرد: ما اعتقاد داریم حجاب و پوشش مناسب یک اثر ضروری برای همه مردم جهان است و در کشورهای مسلمان از ترکیه و مالزی گرفته تا کشورهای حاشیه خلیج فارس و حتی در کشورهای اروپایی با وجود اجباری نبودن حجاب میزان گرایش به پوشش اسلامی روز به روز در حال افزایش است، بدون شک موفقیت های بی شمار زنان ایرانی در 32 سال برقراری جمهوری اسلامی ایران در این افزایش گرایش بی تاثیر نبوده است.

قندفروش با اشاره به بسترسازیهایی که پیش از این در زمینه ترویج مدل های جدید چادر انجام شد و با استقبال نیز روبرو شد گفت : فعالیت های قبلی ما در زمینه عرضه نمونه های جدید و کاربردی چادر در میان دانش آموزان، دانشجویان و کارمندان با استقبال زیادی روبرو شد و تحقیقات انجام شده نیز نشان می دهد این مدل های جدید چادر که بر خلاف چادر سنتی دست و پاگیر نیست بر تعداد افراد چادری افزوده است.

وی همچنین در رابطه با نحوه عرضه مدل های نمایشگاه امسال نیز تصریح کرد: برای این کار از مانکن های ثابت استفاده می کنیم، اما با تعاملاتی که با صدا و سیما داشته ایم قرار شد برای ترویج و فرهنگسازی بازیگران فیلمها و سریالهای تلویزیونی از مدل های برگزیده ما برای پوشش خود استفاده کنند.