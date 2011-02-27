تغییر رویه دانشگاه تهران در پذیرش دانشجوی دکتری/ لغو آزمون کتبی مجدد

سیدمهدی قمصری در گفتگو با خبرنگار مهر، درارتباط با نحوه پذیرش دانشجوی دوره دکتری در دانشگاه تهران تنها به بیان یک جمله بسنده کرد و اظهار داشت: پذیرش دانشجوی دوره دکتری در دانشگاه تهران از طریق آزمون کتبی درون دانشگاهی صورت نمی گیرد.

وی تاکید کرد: با این حال هنوز تکلیف پذیرش نهایی به طور مشخص معلوم نیست.

به گزارش خبرنگار مهر، معاون آموزشی دانشگاه تهران درحالی این خبر را اعلام کرد که پیش از این در گفتگو با مهر، در ارتباط با برگزاری آزمون کتبی درون دانشگاهی برای داطلبان دوره دکتری 90 تاکید کرده بود: دانشگاه تهران در شیوه پذیرش نهایی علاوه بر مصاحبه و بررسی سوابق علمی و پژوهشی، آزمون کتبی را در برخی رشته ها برگزار می کند.

معاون آموزشی دانشگاه تهران در گفتگوی پیشین خود در ارتباط با دلایل برگزاری این آزمون گفت: در یکسری از دانشکده ها از جمله علوم انسانی و هنر بخشی از این ارزیابی از طریق آزمون کتبی است، زیرا در آزمون سازمان سنجش آموخته های عمومی داوطلبان مورد ارزیابی قرار می گیرد و تواناییهای عمومی از جمله زبان و یک یا دو درس لحاظ می شود. وی افزود: بنابراین گروههای آموزشی دانشگاه کماکان این نظر را دارند که بین متقاضیان مختلف باید معیاری باشد تا به لحاظ علمی بتوان تفاوتها را احصا و افراد شایسته تری را انتخاب کرد.

فرهاد رهبر-رئیس دانشگاه تهران نیز پیش از این به مهر گفته بود: ترجیح می دهیم برای پذیرش دانشجوی دکتری در برخی دانشکده ها علاوه بر آزمون متمرکز سازمان سنجش، آزمون کتبی درون دانشگاهی نیز برگزار کنیم.