تصاویری تماشایی از نورپردازی در آسمان / شفق قطبی در آسمان انگلیس

به گزارش خبرگزاری مهر، جیم هندرسون 62 ساله که دلبستگی زیادی به شفقهای شمالی دارد در مدت 20 سال عکسبرداری از این نمایش شگفت انگیز آسمان شمالی مجموعه ای شامل 5 هزار عکس از 350 مورد از این پدیده طبیعی را ارائه کرده است.

اما عکسهای این عکاس ویژگی خاصی دارند به طوریکه جیم هندرسون برای گرفتن این عکسها نیازی نداشته است که سفرهای طولانی در میان یخهای ایسلند، کانادا، نروژ و سوئد انجام دهد بلکه تمام این تصاویر را در انگلیس و حتی بعضی از آنها را از خانه روستایی خود در اسکاتلند گرفته است.

درحقیقت این عکاس طولانی ترین سفری که برای عکسبرداری از شفقهای شمالی انجام داده است کمتر از چند مایل برای رسیدن غرب "آبردین" بوده است.

وی در این خصوص گفت: "وقتی این طاق نورانی بالای سر شما است شبیه به یک چتر آفتابی عظیم مخلوطی از رنگهای سبز کمرنگ، آبی و زرد به نظر می رسد. در بالای این چتر رنگارنگ شما سمت الراس آسمان را می بینید."

جیم هندرسون ادامه داد: "یک شب در سال 1986 بود من بیرون رفتم و از ستاره دنباله دار هالی عکس گرفتم و به این ترتیب علاقه خود را به آسمان کشف کردم. سپس در ابتدای سال 1989 یکی از دوستانم به من گفت که آیا دوست دارم شفق شمالی بزرگ را ببینم. پس از دیدن آن شفق بزرگ با خود عهد بستم که از این نورهای آسمانی عکس بگیرم و از آن روز به بعد حتی یک لحظه نیز دست از این کار برنداشته ام."

به گزارش دیلی میل، شفق بزرگ 1989 یک چرخه بزرگ از شفقهای شمالی بود که تا سال 1990 نیز ادامه یافت. شفقهای شمالی در اثر ذرات بارداری که از خورشید می رسند و در قطبهای شمال و جنوب جذب نیروی مغناطیسی زمین می شود به وجود می آیند.

انرژی که در اثر برخورد این ذرات باردار به اتمسفر زمین در ارتفاع حدود 150 کیلومتری آزاد می شود این نمایشهای دیدنی نورها را ارائه می کند.

چرخه بزرگ بعدی شفقهای قطبی در سال 2012 است. در دوره سال 2012 فعالیت خورشیدی به حداکثر میزان خود می رسد که به آن "ماکزیمم خورشیدی" می گویند. در این سال میدانها بر روی استوای این ستاره سریعتر از نیروی مغناطیسی در قطبهای خورشید می چرخند.

این نورها در ارتفاعات بالای زمین تقریبا در ارتفاع حدود 40 مایلی (4/64 کیلومتری) و در برخی موارد در ارتفاع 600 مایلی (965 کیلومتری) تشکیل می شوند.

چرخه خورشیدی هر 11 سال یکبار به اوج خود می رسد آخرین ماکزیمم خورشیدی در سال 2000 رخ داد و دانشمندان ناسا پیش بینی کردند که ماکزیمم بعدی در سال 2012 رخ می دهد که بزرگترین ماکزیمم از سال 1958 خواهد بود.

در سال 2012 شدت شفقهای شمالی آنچنان زیاد است که حداکثر تا شهر رم می توانند دیده شوند.

جیم هندرسون اظهار داشت: "امروز دیگر ستاره شناسان افسانه ای را که نشان می دهد شفقهای شمالی نمی توانند در انگلیس دیده شوند رد کرده اند. من امیدوارم بتوانم تصاویری تماشایی از شفقهای دوره سال 2012 بگیرم."

نورپردازی در آسمان

این اثرات شفقهای شمالی را جیم هندرسون در 21 ژانویه 2005 در نزدیک خانه خود در آبردین گرفته است

اول می 1990

ستارگان کم نور در میان آسمان طلایی و ارغوانی "رویال دیساید" در آبردینشایر انگلیس

20 نوامبر 2003

شفقها در اثر برخورد ذرات باردار خورشیدی به میدان مغناطیسی زمین ایجاد می شوند

اول می 1990

جیم هندرسون 40 ساعت در هفته با صبر و شکیبایی برای شکار این تصاویر دیدنی وقت صرف می کرد

نوامبر 2007

یک طاق سبز با کنتراسی از نور قرمز در آسمان آبردینشایر

آسمان این منطقه رقیب آسمانهای کوهستانهای کانادا و جنگهای تونداری قطب شمال است