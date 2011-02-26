به گزارش خبرنگار مهر، حمید صافدل در جمع خبرنگاران در خصوص بسته حمایت از صادرات غیرنفتی در اجرای قانون هدفمند کردن یارانه‌ها گفت: بسته حمایت از صادرات غیرنفتی در اجرای قانون هدفمند کردن یارانه‌ها لغو نشده و به شکل دیگری به تصویب دولت خواهد رسید. البته رییس جمهور به معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی خود دستور داده تا به بهترین شکل، حمایت از صادرات غیرنفتی کشور صورت گیرد.

معاون وزیر بازرگانی افزود: در این میان دو ایده مطرح است، اول آنکه کل موارد حمایتی صادرات غیرنفتی در یک بسته دیده شود که همان بسته ابتدایی حمایت از صادرات غیرنفتی است که تغییر می یابد، دوم آنکه یک بسته حمایت از صادرات غیرنفتی به طور خاص دیده شود و مواردی نظیر تولید و حمل و نقل در بسته های حمایتی مرتبط با مباحث مذکور که از سوی وزارتخانه های دیگر تدوین و به تصویب دولت رسیده است، مورد نظر قرار گیرد.

وی در مورد کمک بلاعوض در بسته حمایت از صادرات غیرنفتی تصریح کرد: کمک بلاعوض حالتی از جوایز صادراتی است که هم اکنون وزارت بازرگانی آنرا به صادرکنندگان می‌پردازد.

تکلیف جوایز صادراتی

صافدل در این مورد گفت: اگر وزارت بازرگانی بخواهد جوایز صادراتی را به روز پرداخت کند به 250 تا 270 میلیارد تومان منابع مالی نیاز دارد که این موضوع به عنوان تقاضای سازمان توسعه تجارت ایران در بودجه سال 90 لحاظ شده است، اما هنوز بودجه به تصویب نرسیده است و مشخص نیست که با این موضوع موافقت شود یا کمی تغییر پیدا کند؛ اما با تاکیدی که رییس جمهور داشت، بنا بر این شد که تلاش های زیادی صورت گیرد که پرداخت جوایز صادراتی به روز باشد.

وی اظهار داشت: جوایز معوق نیز در جلسه پنجم شورای عالی صادرات غیرنفتی که با حضور رییس جمهور برگزار شد، مورد بحث قرار گرفت و قرار بر این شد که معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور پرداختهای معوق را به شکلی مدیریت کند تا پایان سال مالی که در اردیبهشت سال 90 است، کار نهایی شود.

تعرفه خودرو تغییر نمی کند

صافدل در خصوص تغییرات تعرفه ای در سال 90 گفت: تاکنون در کمیسیون ماده یک بنا بر این است که کمترین تغییرات تعرفه ای را در سال 90 نسبت به سال جاری داشته باشیم البته برخی از تغییرات نیاز است برای تامین مواد اولیه مورد نیاز واحدهای تولیدی صورت گیرد که نگاه ما حمایت از تولید است.

وی اظهار داشت: تا به حال در جمع بندی 10 روز اول اسفندماه، نتیجه این است که کمترین تغییرات تعرفه ای صورت گیرد، بنابراین تغییرات قرار نیست زیاد باشد.

رییس کل سازمان توسعه تجارت ایران در مورد تعرفه خودرو نیز گفت: خودرو از جمله اقلامی است که تغییرات تعرفه ای زیادی ندارد و نرخ تعرفه خودرو در سال 90 تغییر نمی کند.

وی اظهار داشت: بخش عمده ای از واردات خودرو در سال جاری، مربوط به ثبت سفارش های سال قبل است، ضمن اینکه ثبت سفارش یک مدل خودروی خاص که در سال جاری با توجه به ضوابط کمیسیون ماده یک آزاد است که با توجه به محدود شدن واردات سایر مدل ها، تقاضا برای ثبت سفارش آن افزایش یافته بود و این امر امکان انتخاب را از مصرف کنندگان گرفته بود.

صادرات غیرنفتی به 25 میلیارد دلار می رسد

صافدل گفت: در 11 ماهه ابتدای امسال هنوز آمار صادرات غیرنفتی از سوی گمرک اعلام نشده است، اما تحلیل ما از این میزان در مدت زمان یاد شده، حاکی از این است که صادرات غیرنفتی کشور به 21.5 میلیارد دلار رسیده است که نسبت به سال قبل، 24 درصد رشد داشته است.

وی اظهار داشت: بر این اساس پیش بینی حاکی از این است صادرات غیرنفتی کشور تا پایان سال به 24 میلیارد دلار می رسد که البته 25 میلیارد دلار محتمل است.

به گفته معاون وزیر بازرگانی، در 10 ماهه ابتدای سال جاری واردات به 52.9 میلیارد دلار رسیده است که البته بخش عمده ای از آن، مربوط به کالاهای واسطه ای و سرمایه ای بوده است، از سوی دیگر، کالایی نظیر طلای خام که تعرفه آن 2 سال است که کاهش یافته است و همین امر منجر به افزایش آمار واردات شده است.

سرنوشت رایزنان بازرگانی

وی اظهار داشت: هم اکنون ایران در 21 کشور دنیا رایزن بازرگانی دارد اما متاسفانه به دلیل کمبود منابع مالی، نتوانسته ایم در سال جاری تعداد رایزنان را افزایش دهیم. البته عملکرد رایزنان در سالهای قبل در حوزه های هدف بسیار اثرگذار بوده است.

صافدل ابراز امیدواری کرد که وزارت بازرگانی بتواند با استدلالات منطقی خود به معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور، بودجه مناسبی برای رایزنان بازرگانی تامین کند.

وی از دستور وزیر بازرگانی برای بازنگری در نحوه مدیریت مراکز تجاری خبرداد و گفت: بر اساس الگوی جدید، قرار بر این است که از شبکه های مویرگی در بازارهای هدف و دارندگان نشان تجاری تعریف شده حمایت شود.

تغییر در شیوه صدور کارت بازرگانی

وی اظهار داشت: دو سه ماه است که تغییر در شیوه و ضوابط صدور کارتهای بازرگانی بازنگری و به استانها ابلاغ شده است که صدور کارت بازرگانی با رویه جدید باشد. البته قرار بر این بود که نظام نامه های آموزشی و رتبه بندی کارتهای بازرگانی نیز در صدور کارت موثر باشد.

پنجره واحد تجاری

معاون وزیر بازرگانی گفت: برای اینکه امضاهای طلایی در عرصه صادرات را از بین بریم، اجرای پنجره واحد تجاری را در دستور کار قرار داده ایم که به صورت الکترونیکی صورت گیرد.

وی همچنین از تجلیل از صادرکنندگان رتبه دوم کشوری خبرداد و گفت: این مراسم سه شنبه هفته جاری با حضور وزیر بازرگانی برگزار می شود تا فرهنگ ارج نهادن به فعل صادرات نهادینه شود.