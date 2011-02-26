تصویر 17 کاریکاتور؛ قذافی در نماهای مختلف!

به گزارش خبرگزاری مهر، در کاریکاتورهای امروز کشتار وحشیانه مردم لیبی به دست رژیم قذافی و اوضاع ناآرام دیگر کشورهای عربی از جمله یمن و بحرین، مصر و تونس بیشترین توجه رسانه های عربی را به خود اختصاص داده است.

بخش نخست: قذافی در نماهای مختلف

البته کاریکاتورهای امروز به دو بخش تقسیم می شوند که در بخش نخست به نگاه ویژه کاریکاتوریستهای جهان عرب به لحظات پایانی حکومت قذافی در لیبی توجه داریم. این بخش شامل 14 کاریکاتور است.

آگهی ترحیم دیکتاتور!



الرایه قطر

مجسمه سنگی و فرار اجباری!



المستقبل لبنان

تکنوازی خون آشام



الوطن عربستان

قذافی: من فرار نمی کنم!



الوطن عربستان

سرهنگ جنایتکار!



القدس العربی

سقوط تدریجی!



عکاظ عربستان

قذافی در لانه موش!



الرایه قطر

خودکشی



الرایه قطر

دیکتاتور دماغ گنده!



السفیر لبنان

پرچم آزادی؛ تونس + مصر + لیبی + یمن + عراق



العرب الیوم اردن

آخرین وضعیت رژیم قذافی!



الشرق الاوسط

کتاب کشتار قذافی!



الحیات

لیبی؛ صحنه جنگ تمام عیار با مردم



النهار لبنان

تغییر از نوع فراگیر = مرگ دیکتاتور!



البیان امارات

بخش دوم: منافع غرب در بقای قذافی

در بخش دوم کاریکاتورهای امروز به موضع گیری نه چندان محکم کشورهای غربی در برابر اقدامات جنایتکارانه رژیم قذافی اشاره شده است. بر این اساس، کشورهای غربی با توجه به منافع گسترده نفتی در لیبی ترجیح می دهند چشم خود را بر حقایق دردناک این کشور بسته و تنها به صدور بیانیه های توخالی اکتفا کنند.

البته برخی تحلیلگران معتقدند این بی واکنشی غرب در راستای طرح بعدی کشورهای غربی در قبال لیبی است. بر این اساس، گفته می شود آمریکا و ناتو طرحهایی درباره اشغال لیبی به بهانه حملات قذافی علیه مردم دارند.

نفت و دهان بسته غرب!

پایگاه خبری فلسطین الیوم امروز در کاریکاتوری به این مسئله اشاره دارد که غرب نسبت به از دست رفتن مصالح نفتی خود در لیبی نگران است و همین مسئله دهان آنان را در انتقاد علیه رژیم سفاک قذافی بسته است.

قیمت جهانی نفت؛ وای سوختم!

روزنامه الدستور اردن نیز با اشاره به منابع گسترده نفتی لیبی، افزایش ناگهانی قیمت جهانی نفت در پی تحولات اخیر این کشور را به رخ کشیده است.

مردم لیبی یا نفت لیبی!

روزنامه الوطن قطر نیز به مصالح نفتی کشورهای اروپایی و آمریکا در لیبی توجه دارد که گوش آنان را برای شنیدن صدای ملت لیبی کر کرده است.