  1. استانها
  2. بوشهر
۷ اسفند ۱۳۸۹، ۱۶:۳۸

استیلی:

مشکلات مالی تمرکز شاهین بوشهر را به هم زده است

مشکلات مالی تمرکز شاهین بوشهر را به هم زده است

بوشهر - خبرگزاری مهر: سرمربی شاهین بوشهر گفت: مشکلات مالی و عدم پرداخت مطالبات بازیکنان این تیم باعث شده تا بازکنان شاهین تمرکز مناسبی نداشته نباشند که این امر موجب عدم نتیجه گیری مناسب تیم شده است.

حمید استیلی در گفتگو با خبرنگار مهر در بوشهر اظهار داشت: تیم ما خوشبختانه حاشیه ای ندارد فقط از اول فصل با مشکلات مالی مواجه هستیم که این موضوع باعث شده روی عملکردمان تاثیر منفی بگذارد.

وی اظهار داشت: بعد از سفر سوم ریاست جمهوری در هفته گذشته به استان بوشهر رئیس جمهور قول مساعد داد که به وضعیت مالی شاهین رسیدگی شود که انتظار ما این است که جهت کمک به شاهین تسریع شود.

وی در خصوص بازی دیروز تیمش در مقابل راه آهن گفت: با توجه به جایگاه هر دو تیم در جدول هر دو تیم برای سه امتیاز آمده بودند که متاسفانه به رغم اینکه تا دقیقه 90 یک بر صفر از حریف پیش بودیم اما گل تساوی را در وقت اضافه دریافت کردیم.

استیلی افزود: بعد از اخراج نوری و 10 نفره شدن کار شاهین خراب شد و گل تساوی را خوردیم.

کد خبر 1261795

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    انتخاب سردبير

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها