مشکلات مالی تمرکز شاهین بوشهر را به هم زده است

حمید استیلی در گفتگو با خبرنگار مهر در بوشهر اظهار داشت: تیم ما خوشبختانه حاشیه ای ندارد فقط از اول فصل با مشکلات مالی مواجه هستیم که این موضوع باعث شده روی عملکردمان تاثیر منفی بگذارد.

وی اظهار داشت: بعد از سفر سوم ریاست جمهوری در هفته گذشته به استان بوشهر رئیس جمهور قول مساعد داد که به وضعیت مالی شاهین رسیدگی شود که انتظار ما این است که جهت کمک به شاهین تسریع شود.

وی در خصوص بازی دیروز تیمش در مقابل راه آهن گفت: با توجه به جایگاه هر دو تیم در جدول هر دو تیم برای سه امتیاز آمده بودند که متاسفانه به رغم اینکه تا دقیقه 90 یک بر صفر از حریف پیش بودیم اما گل تساوی را در وقت اضافه دریافت کردیم.