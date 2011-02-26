برگزاری نمایشگاه خط نقاشی در فرهنگسرای انقلاب

به گزارش خبرگزاری مهر، این تابلوها که از شنبه هشتم اسفند به روی دیوار رفته، شامل آثار مرضیه جوادی و مرضیه بهرامی است که ظرف سه ماه خلق شده است. آنها در این نمایشگاه به سبک‌های گوناگون "بسم الله الرحمن الرحیم" را به تصویر کشیده‌اند.

این دو هنرمند که در رشته رایانه و شیمی تحصیل کرده‌اند دو سال است که زیر نظر استاد الطافی، خط نقاشی تعلیم می‌بینند و توانسته‌اند آثار ارزشمندی را در این زمینه پدید بیاورند. نمایشگاه خط نقاشی تا شانزدهم اسفند ادامه دارد و از ساعت 9 تا 18 پذیرای علاقمندان است.

نگارخانه مهر در فرهنگسرای انقلاب اسلامی واقع در بزرگراه شهید نواب صفوی، تقاطع خیابان کمیل، ابتدای کمیل شرقی واقع شده است. برای کسب اطلاعات بیشتر درباره این نمایشگاه می‌توانید با شماره 9-55419057 تماس بگیرید.