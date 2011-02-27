کشف یک بچه سیاره در مدار ستاره ای جوان/ گردش دو سیاره بر یک مدار

به گزارش خبرگزاری مهر، تلسکوپ فضایی تا به امروز و با گذشت چهار سال از رصدهای دقیق کیهانی اش بیش از هزار و 200 جرم شبه سیاره ای را ردیابی کرده است، این حقیقت که تا کنون تعداد زیادی سیاره شبه زمینی در کهکشان راه شیری کشف شده اند نشان می دهد که در کهکشان زمین، تعداد بیشماری سیاره در مدار ستاره های شبه خورشیدی در چرخشند.

در واقع کپلر خود این سیاره ها را به صورت مستقیم مشاهده نکرده است بلکه کاهش میزان نور ستاره های آنها را در هنگام عبور سیاره ها از برابر ستاره ردیابی و احساس کرده است. محققان معتقدند از میان هزار و 200 جرم کشف شده توسط کپلر که میزان دقت رصد آن 90 درصد تخمین زده شده است، 80 درصد از آنها به عنوان سیاره به تایید خواهند رسید.

در ادامه این موج جستجوی سیاره ای، به تازگی دو کشف دیگر صورت گرفته است که یکی از این اکتشافات باز هم در پرونده تلسکوپ کپلر به ثبت رسیده و دیگری به تلسکوپ VLT در شیلی اختصاص دارد.

بچه سیاره "تی-چا"

اخترشناسان باور دارند با کمک تلسکوپ VLT موفق به رصد یک بچه سیاره شده اند که در مدار ستاره ای بسیار جوان در فاصله ای برابر 350 سال نوری و در صورت فلکی جنوبی سوسمار کوچک در حرکت است. در صورتی که اخترشناسان بتوانند این یافته جدید را به تایید برسانند به اولین تصویر از یک سیستم سیاره ای زایشی دست پیدا کرده اند و می توانند به تدریج به چگونگی تولد سیاره ها پی ببرند.

"تی-چا" و ستاره اش

اخترشناسان با رصد ستاره ای به نام "تی-چا" مخفف T Chamaeleonits که توسط حلقه هایی از گاز و غبار احاطه شده متوجه وجود حفره ای در این حلقه غباری شدند و بر اساس یافته های جدید اعلام کردند این حفره می تواند سیاره ای در حال شکل گرفتن باشد.

با بررسی های بیشتر این حفره اخترشناسان متوجه جرمی در فاصله 620 میلیون مایلی از ستاره شدند، فاصله ای بیشتر از فاصله مشتری تا خورشید، که ابعاد آن نسبت به ستاره اش بسیار کوچکتر است. از این رو اخترشناسان گمان بردند این جرم یک کوتوله قهوه ای یا یک بچه سیاره است.

سیاره ها از حلقه های غبارها و گازهای کیهانی اطراف ستاره ها به وجود می آیند اما دانشمندان معتقدند این فرایند به سرعت رخ می دهد و از این رو ثبت روند شکل گیری سیاره ها بسیار دشوار است. محققان پیش از این شکل گیری پیش سیاره هایی را از این غبارهای کیهانی مشاهده کرده بودند اما این اولین باری است که چنین مراحل ابتدایی و نوزادی در میان سیاره ها مشاهده می شود.

کشف جدید کپلر

تلسکوپ فضایی کپلر بار دیگر پدیده ای جدید و شگفت انگیز را رصد کرده است، دو سیاره که بر یک مدار به دور ستاره ای در گردشند بر اساس یک فرضیه، ماه زمانی شکل گرفته است که جرمی که به صورت مشارکتی در مدار زمین در حرکت بوده است، با سیاره زمین برخورد کرده و زمینه ساز شکل گیری ماه شده است اما تا کنون شواهد قابل قبولی برای اثبات فرضیه هم مدار گردی سیاره ها در دیگر بخشهای جهان مشاهده نشده بود.

این امکان وجود دارد که چنین پدیده ای زمانی رخ دهد که ماده اطراف یک ستاره نوپا منجر به شکل گیری چندین سیاره شود. در مدار سیاره ای به دور یک ستاره تنها دو منطقه وجود دارد که یک "جرم سوم" می تواند در نهایت امنیت در آن به حرکت بپردازد؛ این نقاط به نقاط لاگرانژ شهرت دارند.

سیاره های هم مدارگرد جدید که در سامانه چهار سیاره ای KOI-730 کشف شده است، همواره 120 درجه از یکدیگر فاصله دارند.

پنج میلیون سال پس از تولد خورشید، ماه از بقایای برخوردی میان زمین و جرمی به اندازه مریخ به نام Theia به وجود آمده است. برای درست بودن این فرضیه Theia باید با سرعتی نسبتا پایین با زمین برخورد می کرده است و محققان دانشگاه پرینستون معتقدند چنین رویدادی تنها زمانی امکان پذیر بوده است که Theia ریشه در یکی از نقطه های لاگرانژ داشته باشد. این در حالی است که کشف سیاره های هم مدارگرد KOI-730 وقوع چنین رویدادی را امکان پذیر نشان می دهند.

شاید روزی این سیاره های هم مدارگرد با یکدیگر برخورد کرده و ماهی دیگر به وجود بیاورند، اما شبیه سازی ها نشان می دهند که نباید به این زودی ها در انتظار وقوع چنین رویدادی بود زیرا این دو سیاره قرار است تا 2.22 میلیون سال دیگر مدار حرکت خود را با یکدیگر به اشتراک بگذارند.