به گزارش خبرگزاری مهر، رشید خدابخش اظهار داشت: براساس قانون، یک درصد از اعتبارات دستگاههای دولتی باید به ورزش اختصاص یابد که از این میزان 30درصد سهم ادارات تربیت بدنی استانهاست.

ذوب‌آهن باید 6 میلیارد تومان به تربیت بدنی پرداخت کند

وی افزود: سهم شرکت ذوب آهن اصفهان از بند 'ب' ماده 117 قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و توسعه کشور برای پرداخت به اداره کل تربیت بدنی استان اصفهان مبلغ شش میلیارد تومان است که تاکنون به این اداره کل پرداخت نشده است.

مدیرکل تربیت بدنی استان اصفهان از استاندار اصفهان خواست تا برای برون رفت از مشکلات مالی گریبانگیر شده ورزش استان اصفهان، دستور پرداخت سهم ورزش استان از بند ب ماده 117 قانون برنامه چهارم توسعه کشور را صادر کند.

ورزش اصفهان از تنگناهای مالی رها می‌شود

وی اظهارداشت: با پرداخت سهم قانونی تربیت بدنی استان از اعتبارات شرکت سهامی ذوب آهن اصفهان، ورزش استان از تنگنای مالی رها می شود و از ابتدای سال آینده می توان برنامه های بهتری را برای ورزش استان در نظر گرفت.

خدابخش با بیان به اینکه درآمد تربیت بدنی استان از بند ب ماده 117 قانون توسعه کشور در سال گذشته معادل 11 میلیارد تومان بوده است، تصریح کرد: این درحالی است که از این میزان کمتر از یک میلیارد تومان به هیات های ورزشی استان پرداخت شد.

در سال جاری800 میلیون تومان به هیا‌ت‌های ورزشی استان پرداخت شده است

وی افزود: با وجود تنگناهای مالی ، تربیت بدنی استان اصفهان در سال جاری اعتبار 800 میلیون تومان در اختیار هیات های ورزشی این استان قرار داد.

مدیرکل تربیت بدنی استان اصفهان با بیان به اینکه در سال جاری مبلغ 50 میلیارد تومان از طریق باشگاههای ورزشی استان در ورزش حرفه ای استان هزینه شده است ، تصریح کرد: در این زمینه اختلاف زیادی بین ورزش قهرمانی که توسط هیات ها اداره می شود و ورزش حرفه ای وجود دارد.

‌بخش خصوصی در سال جاری حمایت مناسبی از ورزش به عمل آورد

وی به دراختیار قراردادن اماکن ورزشی استان به هیاتهای ورزشی اشاره کرد و افزود: امسال برای تقویت ورزش قهرمانی استان ، سالن ها و اماکن ورزشی استان را به جای در اختیار دادن به بخش خصوصی برای درآمدزایی بیشتر در اختیار هیات های ورزشی استان قرار دادیم.

خدابخش افزود: در آمد تربیت بدنی استان از واگذاری اماکن ورزشی به بخش خصوصی حدود یک میلیارد تومان کاهش یافت و به 400 میلیون تومان رسید اما با اعتقاد به تقویت ورزش قهرمانی استان و رضایت شهروندان مناطق محروم شهرستان های استان تصمیم یاد شده را اتخاذ کردیم.

وی به منابع دیگر مالی که برای ورزش استان تامین نشده است، اشاره کرد و افزود: یکی از منابع دیگر ورزش استان اصفهان، اعتبارات فرهنگی مصوب مجلس شورای اسلامی است.

مدیرکل تربیت بدنی استان اصفهان با اشاره به اختصاص مبلغ 88 میلیارد تومان اعتبارات فرهنگی استان اصفهان از سوی مجلس شورای اسلامی، افزود:‌ بر این اساس 10 درصد از این اعتبارات باید در ورزش استان هزینه شود که تاکنون این اعتبارات نیز به تربیت بدنی استان پرداخت نشده است و ورزش استان با مشکل شدید مالی مواجه است.

وی تدوین سند راهبردی ورزش و اجرای 80 برنامه فرهنگی را از جمله برنامه های این اداره کل در سالجاری بیان کرد.