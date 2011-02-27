آژانسداران از افزایش قیمت خدمات گردشگری متضرر می شوند

محمدعلی واقفی با اشاره به اینکه آژانسداران سعی می کنند تا جای ممکن از پذیرش تورهای خارجی در ایام عید به دلیل ازدحام مسافرتها و شلوغی مراکز اقامتی و تاریخی خودداری کنند به خبرنگار مهر گفت: بسته های سفر سال آینده از 6 ماه پیش به مشتریان و آژانسهای مسافرتی خارجی فروخته شده است و آنها نیز بروشورهای گردشگری سال 2011 را توزیع کرده اند. بنابراین اگر قرار باشد در هر یک از بخشهای خدمات گردشگری سال آینده افزایش قیمتی داشته باشیم این آژانسداران هستند که باید ضرر آن را بپردازند.

وی با بیان اینکه تا این لحظه خبری از افزایش قیمت خدمات گردشگری نداشته ایم افزود: معمولا هتلداران برای فروش اتاقهای خود در ایام سال تخفیف می دادند اما در ایام نوروز این تحفیفها برداشته می شود.

واقفی معتقد است که باید منتظر بود و دید که سال آینده چقدر در بحث خدمات گردشگری افزایش نرخ خواهیم داشت.

