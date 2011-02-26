یک باند جعل اسکناس در اهواز منهدم شد

به گزارش خبرگزاری مهر از اهواز، احمد فاتحی اظهار داشت: پس از مراجعه شخصی به این مجتمع و شکایت علیه افرادی که در نگهداری از مال وی خیانت کرده بودند، تحقیقات در این زمینه آغاز شد.

فاتحی افزود: طبق اظهارات شاکی، وی مراقبت از منزلش را به مدت 15 روز به متهمان سپرده و به مسافرت رفته بود که پس از مراجعت از سفر متوجه خالی بودن منزل از اثاث می شود و متهمان نیز به وی پیشنهاد دادند که چند برابر ارزش مالی اثاثیه منزل، به او اسکناسهای تقلبی می دهند اما شاکی به مجتمع قضایی مبارزه با سرقت مراجعه و مراتب را به این مرجع قضایی اعلام کرد.



وی ادامه داد: ‌با صدور دستور قضایی ورود به منزل برای ماموران آگاهی، یک دستگاه اسکنررنگی، یک دستگاه چاپ اسکناس تقلبی، کارتهای شناسایی جعلی مربوط به برخی ادارات، برخی ادوات ممنوعه از قبیل سلاح، دستبند و گاز اشک آور و مقداری اسکناس جعلی 100 هزار ریالی از این منزل کشف و ضبط شد.



سرپرست مجتمع قضایی مبارزه با سرقت شهرستان اهواز گفت: در این ارتباط چهار نفر دستگیر و پس از اقرار به ارتکاب جرم، با صدور قرار بازداشت روانه زندان شدند.



فاتحی افزود: از متهمان دو میلیون ریال وجه نقد تقلبی کشف و ضبط شد و به نظر می رسد مقداری از این اسکناسهای جعلی این باند نیز وارد بازار شده باشد.



وی به مردم هشدار داد تا پیش از تحویل اسکناسهای 100 هزار ریالی، از اصل بودن آن اطمینان حاصل کنند.