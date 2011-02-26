سرمایه گذاران ترکیه با پتانسیلهای سرمایه گذاری گلستان آشنا شدند

به گزارش خبرنگار مهر در گرگان، معاون برنامه ریزی استاندار گلستان بعد از ظهر شنبه در نشست با سرمایه گذارانی از کشور ترکیه گفت: گلستان یکی از استانهای امن و با ثبات است که همین امر سبب شد تا آغوش مسئولان برای جذب سرمایه گذار خارجی باز باشد.

وی افزود: ثبات و امنیت موجود در استان سبب شد تا از شما جهت سرمایه گذاری در این استان دعوت به عمل آمده است.

وی ابراز امیدواری کرد: با حضور سرمایه گذاران کشور ترکیه در استان گلستان، شاهد پویایی و رشد بیش از پیش استان خواهیم بود.

معاونت برنامه ریزی استانداری گلستان در دیدار با این دو سرمایه گذارضمن عرض خوش به معرفی ظرفیت ها و پتانسیل های استان پرداخت.

نوروزی مدیرکل کار و امور اجتماعی گلستان در حاشیه این دیدار گفت: در شرایط نوین اقتصاد جهانی، سرمایه گذاری خارجی نقش بسیار مهمی را ایفا می کند.

وی افزود: با توجه به روابط حسنه ایران با ترکیه دو نفر از سرمایه گذاران کشور ترکیه جهت سرمایه گذاری در استان دعوت شدند تا روند توسعه و پیشرفت استان تسریع پیدا کند.

سرمایه گذاران ترکیه ای برای ایجاد بسترهای سرمایه گذاری در زمینه انرژی و مسکن با حضور در اداره کل کار و امور اجتماعی گلستان با دبیر کارگروه اشتغال و سرمایه گذاری استان دیدار و گفتگو کردند.

ستاد سرمایه گذاری استان با حضور مسئولین دستگاه های اجرایی و سرمایه گذاران ترکیه ای هم تشکیل شد و در این جلسه آقای مهدوی نیا به عنوان دبیر ستاد و مسئولین دستگاه های اجرایی هر یک به معرفی و تشریح طرح های قابل اجرا برای سرمایه گذاری پرداختند.