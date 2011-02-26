به گزارش مهر، به نقل از امپایر آنلاین تونی گیلروی نویسنده فیلمنامه و کارگردان چهارمین قسمت از مجموعه سینمایی جیسن بورن به ملاقات گروهی از بازیگران نام آشنا رفته تا یکی را به بازی در نقش اصلی این فیلم ترغیب کند.



در این فهرست نام بازیگرانی چون جیک جیلنهال، توبی مگوایر، جاش هارتنت، مایکل پیت، گرت هدلاند، مایکل فاسبندر و بنجامین واکر در فهرست ملاقات‌های گیلروی قرار دارند.



پس از آنکه مت دیمن از بازی در چهارمین قسمت مجموعه سینمایی "بورن" سر باز زد، گروهی از بازیگران جوان شناخته شده و ناآشنا خود را نامزد حضور در این نقش کرده‌اند. سازندگان فیلم هم به دنبال گزینه مناسبی برای جایگزینی مت دیمن هستند.



گیلروی و مدیران استودیوی پارامونت تهیه‌کننده فیلم همچنان به دنبال بازیگری مناسب برای ایفای این نقش می‌گردند. فیلمبرداری "میراث بورن" از پاییز آینده آغاز می‌شود و قرار است فیلم در ماه اوت (مرداد سال آینده) اکران شود.