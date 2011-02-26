ارائه 1250 مشاوره قضایی به مددجویان تحت حمایت کمیته امداد

علی سالارکیا در گفتگو با خبرنگار مهر در کرج افزود: طی 9 ماهه سال جاری، 37 اظهارنامه و دادخواست شامل 20مورد مددجویی و 17 مورد تشکیلاتی تنظیم و تعداد 4 لایحه دفاعیه نیز تنظیم شده است.

وی ادامه داد: همچنین در این مدت نماینده حقوقی کمیته امداد در 43 جلسه دادرسی حضور فعال داشته است و به کارهای حقوقی مددجویان رسیدگی نموده است .



این مسئول اظهار داشت: برهمین اساس صدور تعداد 20 رای و اجرای حکم از دیگر خدمات حقوقی و قضایی انجام شده توسط امور حقوقی امداد استان البرز است.

تعداد 84 زندانی آزاد شدند



وی یادآور شد: همچنین با تشکیل پرونده زندانیان نیازمند و پیگیری اداره حقوقی و پرداخت و مساعدت کمیته امداد و خیرین نیکوکار تعداد 84 زندانی آزاد شدند.

این مسئول گفت: تلاشها ادامه دارد تا کیفیت خدمات رسانی در این بخش به شکل مطلوبی ارتقا یابد و بتوانمی جوابگوی نیازهای مددجویان در این زمینه باشیم.

وی اضافه کرد: باید تلاش کنیم تا مددجویان به بهترین نحو از مشاوره های قضایی بهره مند شوند و در این زمینه با کمترین مشکل و مانع مواجه باشند.

سالارکیا خاطرنشان کرد: کمیته امداد تلاش می کند تا نیازهای مددجویان خود را در زمینه های مختلف پاسخ دهد و بر کیفیت خدمات رسانی خود بیفزاید.