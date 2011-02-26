شهردار جدید دهگلان منصوب شد

به گزارش خبرنگار مهر در سنندج، در حکم علیرضا شهبازی خطاب به سید وفا حسینی شهردار جدید شهر دهگلان آمده است: با توجه به پیشنهاد شورای اسلامی شهر دهگلان به موجب این حکم جنابعالی به سمت شهردار دهگلان منصوب می شوید.

در ادامه حکم استاندار کردستان آمده است: امید است با اتکال به نیروی لایزال الهی و برمبنای اصول چهارگانه دولت اسلامی عدالت گستری، مهرورزی، خدمت به بندگان خدا و تعالی مادی و معنوی کشور با استفاده از کلیه امکانات موجود در جهت توسعه و عمران شهری گام برداشته و در حفظ و حراست از اموال عمومی، بهبود وضعیت رفاهی شهروندان، اعتلای فرهنگ شهرنشینی با هماهنگی و همکاری متقابل با مسئولین محلی در ایفای کامل مسئولیت های محوله کوشا باشید.

قبل از این نیز شهردار شهرهای کامیاران و سنندج نیز تغییر کرده بود و شهردار دهگلان سومین شهرداری است که در شش ماه دوم سال جاری تغییر می کند.

شهر دهگلان مرکز شهرستانی به همین نام است که در 45 کیلومتری شهر سنندج قرار گرفته و در مسیر اصلی جاده همدان - سنندج واقع شده است.