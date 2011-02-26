بازار سکه امروز ملتهب شد/ سکه طرح قدیم 435 هزار تومان

به گزارش خبرنگار مهر، قیمت هر قطعه سکه تمام بهار آزادی طرح قدیم امروز شنبه در بازار 435 هزار تومان شد که نسبت به روز پنج شنبه هفته گذشته 5 هزار تومان افزایش یافته است.

قیمت هر قطعه سکه طرح جدید هم امروز در بازار 381 هزار تومان با دو هزار تومان افزایش نسبت به روز پنج شنبه گذشته شد، نرخ نیم سکه 190 هزار تومان و ربع سکه 100 هزار تومان شد که هر یک با افزایش هزار تومانی مواجه شده است.

همچنین قیمت هر گرم طلای زرد 18 عیار امروز به 39 هزار تومان افزایش یافت اما قیمت آن در روز پنج شنبه گذشته 38 هزار و 500 تومان بود.

قیمت هر اونس طلا در بازارهای جهانی امروز هم با 4 دلار افزایش به 1412 دلار رسید.

فعالان بازار طلا و سکه دلیل افزایش قیمتها را عدم فروش سکه و همچنین نرخ گذاری توسط بانک مرکزی در روز جاری اعلام کردند، این در حالی است که اگر بانک مرکزی سکه بفروشد، نرخها بر اساس آن تعیین خواهند شد اما امروز بانک مرکزی قیمتی را برای سکه ها اعلام نکرده است.

در عین حال، برخی فعالان بازار طلا و سکه عنوان می کنند که تقریبا در ماه پایانی هر سال و هفته های آخر سال بازار سکه و طلا دچار التهاب می شود و این موضوع تا شب عید ادامه دارد.

امروز قیمتها در بازار سکه دارای نوسان بود و قیمتها در مناطق مختلف متفاوت اعلام می شد، همچنین قیمت فروش دلار در بازار هم افزایش یافت به طوریکه صرافان قیمت فروش آزاد هر دلار را 1112 تومان و هر یورو را 1515 تومان اعلام کردند.