به گزارش خبرگزاری مهر، فرهاد صالحیان با اشاره به آغاز پیش فروش اینترنتی بلیت های نوروزی از ابتدای اسفند ماه گفت: با برنامه ریزی های صورت گرفته از یک اسفند ماه امسال تا 15 فروردین ماه سال 90، هیچ کمبودی از نظر تامین اتوبوس های بین شهری وجود ندارد و شهروندان برای تهیه بلیت با کوچکترین کمبودی مواجه نخواهند شد.

وی افزود: شرکت های مسافربری برای همکاری هر چه بیشتر با دولت عدالت محور برای دستیابی به اهداف در نظر گرفته شده در قانون هدفمند کردن یارانه ها و طرح تحول اقتصادی بر خلاف سال های پیش، هیچ افزایش قیمتی در نرخ بلیت ها اعمال نکرده اند و سرویس های ثابت با همان قیمت های معمول به ارایه خدمت ادامه خواهند داد.

صالیحان از بهره برداری از اتوبوس های جدید VIP خبر داد و گفت: این اتوبوس ها، 26 صندلی دارند و قیمت این اتوبوس ها، 212 میلیون تومان است که صندلی های کاملا راحتی دارند. تکیه گاه هر کدام از صندلی ها مجهز به مانیتور بوده و بهترین خدمات را از نظر رفاهی به مسافران ارایه می دهند. قرار است برای گام نخست بهره برداری، از این اتوبوس ها در پایانه بیهقی و در ایام نوروز استفاده شود.

مدیر کل حمل و نقل و پایانه های مسافربری در خصوص نظارت بر رستوران های و مراکز خدماتی رفاهی گفت: برای این منظور گروهی متشکل از نمایندگان سازمان حمل ونقل، وزارت بهداست، دانشگاه علوم پزشکی، اماکن و تعزیرات تشکیل شده که به خدمات این مراکز نظارت می کنند.