دکتر جفری داناهر استاد فلسفه دانشگاه سنترال کوئینزلند استرالیا در گفتگو با خبرنگار مهر در مورد اینکه کدام یک از حوزه‌های اخلاق اعم از فرااخلاق، هنجاری، توصیفی و عملی ارتباط نزدیکتری با زندگی روزمره دارند گفت: همه ابعاد اخلاق و علم اخلاق مهم و اساسی هستند. ولی به نظر می‌رسد در این میان فرااخلاق و اخلاق کاربردی از اهمیت بیشتری برخوردار باشند.

وی افزود: زمانی که فوکو درباره اخلاق فرد و اخلاق "خود" نوشت او به رویه‌های بازتابی و انعکاسی توجه نشان داد.

مؤلف "شناخت فوکو" تصریح کرد: در واقع فوکو بر این موضوع تأکید کرد که چگونه انتخابهای اخلاقی تحت تأثیر روابط قدرت و رویه‌های گفتمانی قرار دارند.

وی یادآور شد: پرسش در مورد شیوه‌هایی که ما در آن تحت انقیاد و فرمانبرداری قرار می‌گیریم تنها پرسشی سیاسی و مربوط به حوزه سیاست نیست بلکه این انقیاد از طریق نهادهایی چون آموزش و پرورش و خانواده اعمال می‌شوند.

استاد دانشگاه سنترال کوئینزلند استرالیا در پایان تأکید کرد: این پرسشها بخشها و اجزایی از فرااخلاق بازتابی هستند که مورد توجه فوکو است.