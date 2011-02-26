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۷ اسفند ۱۳۸۹، ۲۰:۰۵

امور مجامع سازمان اعلام کرد/

ثبت نام از کاندیداهای فدراسیون سوارکاری نهم اسفند آغاز می‌شود

ثبت نام از کاندیداهای فدراسیون سوارکاری نهم اسفند آغاز می‌شود

ثبت نام از کاندیداهای ریاست فدراسیون سوارکاری از روز دوشنبه نهم اسفندماه به مدت 13 روز آغاز خواهد شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، بر اساس اعلام دفتر امور مجامع فدراسیون های ورزشی ثبت نام از کاندیداهای ریاست فدراسیون سوارکاری از روز دوشنبه نهم اسفند ماه آغاز می شود و تا پایان روز کاری بیست و دوم اسفند ادامه خواهد داشت.

کاندیداهای ریاست این فدراسیون می توانند با حضور دردبیرخانه فدراسیون سوارکاری نسبت به نام نویسی وارائه مدارک اقدام کنند. ریاست 4 ساله محمد رضا تابش در فدراسیون سوارکاری هشتم اردیبهشت ماه سال آینده به پایان می رسد.

مجمع انتخاباتی پنج فدراسیون کشتی، والیبال، ورزش‌های رزمی، بدنسازی و پرورش اندام و پهلوانی و زورخانه‌ای که مقدمات نام نویسی و برپایی مجامع آن انجام شده نیز به سال آینده موکول شده است.

کد مطلب 1261898

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