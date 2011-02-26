به گزارش خبرگزاری مهر، بر اساس اعلام دفتر امور مجامع فدراسیون های ورزشی ثبت نام از کاندیداهای ریاست فدراسیون سوارکاری از روز دوشنبه نهم اسفند ماه آغاز می شود و تا پایان روز کاری بیست و دوم اسفند ادامه خواهد داشت.

کاندیداهای ریاست این فدراسیون می توانند با حضور دردبیرخانه فدراسیون سوارکاری نسبت به نام نویسی وارائه مدارک اقدام کنند. ریاست 4 ساله محمد رضا تابش در فدراسیون سوارکاری هشتم اردیبهشت ماه سال آینده به پایان می رسد.

مجمع انتخاباتی پنج فدراسیون کشتی، والیبال، ورزش‌های رزمی، بدنسازی و پرورش اندام و پهلوانی و زورخانه‌ای که مقدمات نام نویسی و برپایی مجامع آن انجام شده نیز به سال آینده موکول شده است.