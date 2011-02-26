به گزارش خبرگزاری مهر، این جشنواره با محوریت اندیشه اسلامی - ایرانی و با تکیه بر فرهنگ بومی ایران زمین 20 فروردین 1390 در فرهنگسرای نیاوران برگزار می‌شود.

علاقمندان می توانند تا تاریخ 25 اسفند طرح نمایشنامه خود را با اتکا به مفاهیمی چون پیروزی انقلاب اسلامی، هشت سال دفاع مقدس مناسبت‌های مذهبی، آداب و رسوم و آئین‌ها و مناسک منطقه‌ای، اقتباس از ادبیات کهن و یا معاصر ایران و سرگذشت‌های تاریخی به دبیرخانه این جشنواره واقع در فرهنگسرای نیاوران ارسال کنند.

زمان اجرای نمایش‌های طرح‌های ارائه شده نباید از 60 دقیقه بیشتر باشد. همچنین طرح‌های ارسالی منحصرا باید برای شرکت در این جشنواره تنظیم شده و در دیگر جشنواره‌ها و یا مسابقات ارائه نشده باشند.

پذیرش آثار در این جشنواره در دو مرحله صورت می گیرد.مرحله نخست ارائه طرح نمایشنامه و مرحله دوم پس از انتخاب طرح های برگزیده توسط هیئت داوران نسبت به عقد قرارداد با نویسندگان آثار به منظور نگارش نمایشنامه اقدام می‌شود. به نفرات برگزیده اول تا سوم در پنج موضوع اعلام شده جوائز ارزنده‌ای تقدیم می‌شود. در مرحله دوم طرح‌های برگزیده پس از تبدیل به نمایشنامه از امتیاز چاپ و اجرا بر خوردار می‌شوند.

هنرمندان می‌توانند آثار خود را از طریق مراجعه حضوری و یا پست پیشتاز به نشانی دبیرخانه و یا به وسیله پست الکترونیک ghalamnia@gmail.com و یا فکس طرح مورد نظر به شماره 02122299430 اقدام کنند.