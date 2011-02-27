به گزارش خبرنگار مهر، قبل از آغاز سی ویکمین دوره رقابتهای بین المللی کشتی آزاد جام تختی رئیس و نایب رئیس فدراسیون کشتی در اظهار نظرهایی بر حضور تمامی مدعیان دراین مسابقات تاکید کردند.

برخلاف این اولتیماتوم در مسابقات جام تختی رضا یزدانی و مهدی تقوی دو ملی پوش کشتی ایران در گوانگجو بروی تشک نرفتند و یکشنبه نیز تعدادی از ملی پوشان مانند فردین معصومی، جمال میرزایی، صادق گودرزی و مسعود اسماعیل پور و از نفرات مدعی گویی برای تفریح به جزیره کیش آمده اند و در این تورنمنت بین المللی به میدان نمی روند.

با این شرایط محمد علی صنعتکاران نایب رئیس فدراسیون کشتی که به شدت از این تصمیم کشتی گیران ناراحت است و این موضوع را بصورت رسمی به مربیان اعلام کرده است. صنعتکاران در این باره به خبرنگار مهر گفت: پس از جام تختی در مورد غایبان حاضر در این تورنمنت تصمیم گیری می کنیم.

پیش بینی می شود پس از این جام و با برگزاری جلسه بین مربیان تیم ملی که به نظر می رسد برخلاف خواست مسئولان فدراسیون به غایبان مجوز داده اند و مسئولان فدراسیون کشتی جلسه ای برگزار می شود تا تکلیف غایبین جام سی و یکم فجر مشخص شود و احتمال می رود غایبان شانس حضور در جام جهانی و قهرمانی آسیا را از دست بدهند.

رقابتهای بین المللی کشتی آزاد جام تختی با حضور کشتی گیرانی از 7 کشور ایران، روسیه، ترکیه، آمریکا، مغولستان، کره شمالی و قرقیزستان درسالن المپیک جزیره کیش برگزار می شود.