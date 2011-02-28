تفکیک 35 هزار محکوم مواد مخدر از سایر زندانیان در سال 90

غلامحسین اسماعیلی در گفتگو با خبرنگار مهر، با بیان اینکه بخشی از مصوبات ستاد مبارزه با مواد مخدر در مورد وضعیت زندانهای کشور و زندانیان معتاد است گفت: بر اساس موصبه ستاد مبارزه با مواد مخدر راه اندازی و توسعه اردوگاههای نگهداری از محکومان مواد مخدر زیر نظر سازمان زندانها در دستور کار سازمان زندانهای کشور قرار گرفته است.

وی افزود: بر اساس این مصوبه باید تمامی استانهای کشور دارای اردوگاههای نگهداری از مجرمان مواد مخدر شوند که در اولویت اول ساخت این اردوگاهها در پنج استان کرمان، فشافویه تهران، خراسان رضوی، اصفهان و ایرانشهر به جهت بالا بودن تعداد محکومان مواد مخدر نهایی شده که با گنجایش نگهداری از 35 هزار محکوم در سال 90 به بهره برداری می رسد.

رئیس سازمان زندانها در مورد علت ورود مواد مخدر به داخل زندانهای کشور از طریق بلعیدن و دمپایی گفت: متاسفانه دستگاههای بادی اسکنر تنها در زندانهای تهران وجود دارد و سایر زندانهای کشور به این امکانات برای کشف مواد مخدر در بدن انسان مجهز نیست ولی در سال آینده تعداد زندانهای دارای بادی اسکنر افزایش می یابد ولی نگهداری زندانیان جدید الورود در داخل قرنطینه موجب کشف مواد مخدر می شود.

وی افزود: سازمان زندانهای کشور مدعی بهترین روش و تعداد ترک اعتیاد کشور است به نحوی که توانسته ایم معتادان بالای 20 سال سابقه اعتیاد را هم درمان کنیم.