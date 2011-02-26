قیمت گوشت مرغ در زنجان کاهش می یابد

به گزارش خبرنگار مهر در زنجان، محمدرضا نهاوندی پور ظهر شنبه در جمع خبرنگاران افزود: این روند افزایش کاملا طبیعی است، اما مردم نباید نگران افزایش قیمت باشند چرا که در حال حاضر روزانه 70 تن گوشت مرغ در استان تولید می شود.

وی ادامه داد: مصرف روزانه استان 30 تن گوشت مرغ است و مازاد تولید به تهران و شهرهای همجوار ارسال می شود.

نهاوندی پور با اشاره به این که مرغداران استان تا کنون همکاری مطلوبی با مسئولان در راستای اجرای قانون هدفمندسازی یارانه ها داشته اند، افزود: طی ماه های گذشته شاهد افزایش 50 درصدی جوجه ریزی در مرغداری های استان بوده ایم.

وی با تأکید بر این که هیچگونه کمبودی در عرضه مرغ شب عید وجود ندارد افزود: قیمت مرغ در بازار تابع عرضه و تقاضا است، اما مردم نباید نگران کمبود مرغ در بازار باشند.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان زنجان همچنین با اشاره به افزایش قیمت تخم مرغ در روزهای گذشته گفت: دلیل این افزایش کاهش عرضه آن بود که به تبع آن شاهد افزایش 6 درصدی قیمت آن بودیم، اما پیش بینی می شود روند نزولی قیمت بزودی آغاز شود.

نهاوندی پور با اشاره به گران شدن شیر در طی هفته های گذشته در سطح استان زنجان از حذف یارانه شیر خبر داد و افزود: از اول اسفندماه یارانه شیر، در راستای اجرای قانون هدفمندسازی یارانه ها حذف شده و قیمت بصورت توافقی تعیین خواهد شد.

