به گزارش خبرنگار مهر، محمد مهدی عسگرپور در پاسخ به سوال خبرنگار مهر در ارتباط با دیدار اعضای هیئت مدیره خانه سینما با اسفندیار رحیم مشایی رئیس کمیسیون فرهنگی دولت و نتایج این جلسه گفت: در مجموع فعالیت‌های ایجاد منابع پایدار با برخی نهادهای اقتصادی مرتبط شدیم که یکی از این نهادها مایل بود از یکی از مقامات دولتی برای حضور در جلسات دعوت کنیم. به این اعتبار هم آقای مشایی به این جلسه آمدند ولی چون مایل بودند درباره سینما هم صحبت‌هایی انجام دادیم. آقای مشایی در این جلسه وعده مشخصی ندادند، البته در جلسه دیگری وعده دیگری دادند که به آن عمل نکردند. ما در نهایت کارهایمان را از آن موسسه پیگیری خواهیم کرد.

وی در پاسخ به پرسش دیگر خبرنگار مهر درباره کارگروه مشترک خانه سینما و معاونت سینمایی و عملکرد آن عنوان کرد: این جلسات ادامه داشت اما یک ماه و نیم به خاطر جشنواره فیلم فجر برگزار نشد، اما امروز دوستان جلسه‌ای دارند و امیدوارم بروند شاید به نتیجه‌ای برسیم.

مدیر عامل خانه سینما در ارتباط با اساسنامه خانه سینما گفت: بحث اساسنامه خانه سینما بحث نسبتا نوظهوری است. ما اگر بگردیم و ببینیم مشکلات حقوقی و قانونی در اساسنامه خانه سینما داریم، آن را برطرف می‌کنیم. ملاک قانونی برای فعالیت‌های مجموعه‌‌های غیر دولتی اداره ثبت شرکت‌هاست که این امر هم منتهی به درج آگهی رسمی در روزنامه می‌شود. تمام این مراحل در خانه سینما انجام شده است، بنابراین هر دوستی که می‌خواهد تکه‌پرانی کند ما هم تکه‌پرانی می‌کنیم. در غیر این صورت به صورت قانونی با هم حرف می‌زنیم.

عسگرپوردر ادامه عنوان کرد: اینکه تصمیم‌ها در دقیقه 90 عوض می‌شود را تأیید و یا تکذیب نمی‌کنم. در هر دولت و در هر زمانی وقتی اقتصاد فرهنگ دولتی می‌شود، دولت و اساسا خود مردم دچار مشکل خواهند شد.

محمدمهدی عسگرپور در ارتباط با اتحادیه جدید تهیه‌کنندگان گفت:‌ امیدوارم اظهار نظر در مورد اتحادیه به مثابه اظهار نظر درباره امام زمان (عج) تلقی نشود. ما یک نهاد صنفی هستیم که شرط پذیرش اصناف را به چیزهایی وابسته کردیم. یک جریان صنفی باید مجمع عمومی تشکیل دهد و درخواست عضویت کند. امروز در مجموعه خانه سینما صنفی به نام تهیه‌کنندگان با تمام مشکلات و اختلافات درونی وجود دارد. به نظرم قابلیت تکه ‌تکه شدن این صنف جدید بیشتر از صنف‌های دیگر است، چرا که این صنف وابسته به دولت است.

وی ادامه داد: ما امروز با این صنف مواجهیم که بیرون از خانه سینما تشکیل شده و از مسیر ما عبور نکرده است و ما هم برای آن‌ها آرزوی موفقیت می‌کنیم. بین ما و این صنف ارتباطی وجود ندارد و به نظرم نتیجه کار این صنف هم روشن است و ما با این صنف کاری نخواهیم داشت.

مدیرعامل خانه سینما در رابطه با شورای پروانه ساخت در ادامه افزود: مصوبه هیئت وزیران درباره شورای پروانه ساخت این است که باید دو نفر از خانه سینما در این شورا حضور داشته باشند. اگر قرار است این موضوع نقض شود، باید مسیر قانونی این کار طی شود. عقل و عرف می‌گوید که این دو نفر باید از میان تهیه‌کنندگان و کارگردانان انتخاب شود و این روال هم همیشه وجود داشته که دو نفر از خانه سینما در شورای پروانه ساخت حضور داشتند.

وی ادامه داد: چند نوبت در این باره به هیئت مدیره خانه سینما وعده داده شد و آخرین بار شنیدیم که نمایندگان اتحادیه جدید تهیه‌کنندگان به شورای پروانه ساخت معرفی شد‌ه‌اند.

عسگرپور در درباره منحل شدن فعالیت شورای صنفی نمایش گفت: شورای صنفی نمایش منحل نشده است. این شورا دوره یک ساله دارد و قبلا اسفندماه تشکیل می‌شد و برنامه سال آینده‌اش را ارائه می‌داد. ما این تاریخ را تغییر دادیم. حدودا یک ماه قبل آیین‌نامه جدید به اداره کل نظارت و ارزشیابی ارائه شد و منتظر نتیجه تصمیم‌گیری هستیم. اگر جوابی داده نشود، طبق عقل و عرف، شورای صنفی نمایش قبلی کارش را ادامه می‌دهد. همه تلخی‌ها، دوران شیرینی را تجربه خواهیم کرد؛ چرا که داریم یاد می‌گیریم چگونه امورمان را بگذرانیم.

مدیر عامل خانه سینما درباره بودجه خانه سینما توضیح داد: یک ماه پیش آقای معاون سینمایی گفتند دو- سه روز قبل متوجه شدیم که یک اشکالاتی در اساسنامه وجود دارد، در حالی که از یک سال قبل بودجه ما قطع شده بود و ایشان پیش‌گویی بزرگی کرده بودند. به نظرم در حوزه فرهنگ با دولت پاسخگو مواجه نیستیم بلکه با دولت پرسشگر مواجهیم.

وی در ادامه افزود: ما در اوج اختلافات در زمان آقای جعفری‌جلوه بعد از جشن خانه سینما که مدیران ارشاد در آن حضور نیافتند، به دوستان گفتم با شناختی که از آقای جلوه دارم بعید می‌دانم از ابزارهای بودجه‌ای برای مقابله با ما استفاده کند. چند روز بعد هم بودجه ما را پرداخت کردند و ما احساس کردیم با انسان‌هایی متمدن کار می‌کنیم.

عسگر‌پور در ادامه درباره توهین‌ها به خانه سینما گفت: عموم رسانه‌ها، مجلات، روزنامه‌ها و خبرگزاری‌ها رفتارشان با خانه سینما بد نبوده است. با توجه به بقیه حوزه‌های کشور، ادبیات احترام‌آمیزی در مورد خانه سینما وجود دارد؛ حتی برنامه "هفت" هم در این بخش کار خودش را انجام می‌دهد. ممکن است کسی حرفی بزند ولی اشکالی ندارد.

وی درباره پرونده فرج‌الله سلحشورعنوان کرد: در این رابطه ما وظیفه حقوقی‌مان را انجام دادیم و در ادامه هم اگر کسی به مجموعه خانه سینما توهین کند، از نظر حقوقی پیگیری می‌کنیم.

مدیرعامل خانه سینما افزود: در برنامه "هفت" عنوان می‌شد که سازمان سینمایی می‌تواند همه مشکلات را حل کند، اما با این طرز فکر باید ببینیم تغییرات به چه شکل خواهد بود. آن‌ها می‌گویند مثل سازمان اوقاف می‌شود و ما می‌گوییم مثل سازمان نظام پزشکی.

وی در ادامه بیان کرد: اقداماتی که از سوی خانه سینما می‌‌تواند در مورد جعفر پناهی و دیگر اعضای خانه سینما انجام شود، این است که یک سری ارتباط با مراجع تصمیم‌گیری برقرار کنیم و اینکه توضیح بدهیم تبعات این حکم چیست. ما در هر ماه سه یا چهار پرونده داریم که باید پیگیری کنیم. در حالت طبیعی این مسیر باید از نزدیک‌ترین وزارتخانه انجام شود ولی الان ارتباط ما با وزارت اطلاعات بهتر از وزارت ارشاد است.

عسگر‌پور درپایان درباره عدم حضور در مراسم اختتامیه جشنواره فیلم فجر گفت: برای مراسم اختتامیه 100 عدد کارت به دفتر من تحویل دادند. اگر تعداد شورای داوری و اعضای هیئت مدیره را جدا کنیم، برای هر صنف 2.5 کارت باقی می‌ماند. ما باید بین 25- 26 صنف این کارت‌ها را تقسیم می‌کردیم، در نهایت ترجیح دادیم وارد این قضیه نشویم و همان‌طور که وزارت ارشاد با بعضی از صنف‌ها به طور مستقیم ارتباط دارد، ارتباطش را با آن‌ها ادامه دهد.

وی تاکید کرد: در نتیجه ما 100 کارت را برگرداندیم. ما با صحنه‌گردانان جشنواره فجر صحبت می‌کنیم که برخی از آن‌ها چهره‌های ناشناس بودند. لطفا این نسبت‌ها را به خانه سینما ندهید. سینماگران با فیلم‌هایشان حرف می‌زنند. سوت و کف زدن متعلق به اهالی سینما نیست، باید مسیر کارت دادن‌ها چک شود.