مهلت ارسال آثار سینمایی به جشنواره تمدید شد

به گزارش خبرگزاری مهر، مهلت ارسال آثار به دبیرخانه جشنواره که پیش از این پنجم اسفندماه اعلام شده بود با توجه به استقبال فیلمسازان از سوی روابط عمومی این جشنواره تا 12 اسفندماه تمدید شد.

متقاضیان برای شرکت در بخش رقابتی جشنواره فیلم شهر می‌توانند با تکمیل فرم و ارائه آن به دبیرخانه این رویداد سینمایی برای حضور در این جشنواره اقدام کنند.

همچنین فرم آنلاین حضور در چهارمین جشنواره فیلم شهر در سایت آن به آدرس www.urbanfilmfest.ir قرار دارد و متقاضیان می‌توانند با ثبت نام آنلاین در این سایت و دریافت کد رهگیری به صورت اینترنتی از آخرین وضعیت فیلم خود مطلع شوند.

چهارمین جشنواره فیلم شهر با هدف جلب مشارکت هنرمندان فیلمساز به شهر و موضوع‌های شهری با رویکرد "شهری انسانی برای انسان شهری" از 24 تا 29 اردیبهشت ماه سال 90 در تهران برگزار می‌شود.