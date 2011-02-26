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۷ اسفند ۱۳۸۹، ۱۵:۱۴

در طرح استقبال از بهار/

30 عنوان برنامه در اداره فضای سبز منطقه 9 اجرا می شود

معاون امور شهری و فضای سبز منطقه 9 از اجرای بیش از 30 برنامه همزمان با آغاز طرح استقبال از بهار در اداره فضای سبز منطقه خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر،  حمید جوانی با اعلام این مطلب گفت: در آستانه فرا رسیدن فصل بهار و روزهای پایانی فصل زمستان، اداره فضای سبز منطقه 9، طرح ویژه استقبال از بهار را با هدف ارتقا پاکیزگی و زیبایی بصر شهری در سطح محدوده در دستور کار خود قرار داده است.

وی افزود: در این طرح اقداماتی از قبیل، شستشوی تمامی نیمکت های بوستان ها، شستشوی سطل های زباله، شستشوی وسایل بازی کودکان در سطح بوستان ها، افزایش و نصب نیمکت های نو در بوستان ها، افزایش تعداد 100 عدد سطل زباله در نقاط مختلف منطقه و ترمیم و رفع خاموشی بوستان ها صورت گرفت.

جوانی اظهار داشت: رنگ آمیزی فضاهای مسقف بوستان ها، ترمیم آبخوری، بازپیرایی و ترمیم و گند زدایی سرویس های بهداشتی سطح معابر به ویژه بوستان ها، ترمیم کفپوش زمین بازی کودکان، گاکاری و کاشت نشاء در میادین و بوستان های سطح منطقه، واکاری 2 هزار و 200 متر مربع از فضای سبز منطقه، توزیع 150 هزار اصله درخت و درختچه در هفته درختکاری از دیگر برنامه های اجرایی این اداره در این طرح است.

معاون امور شهری و فضای سبز منطقه به برنامه های ویژه شهروندان در این طرح اشاره کرد و گفت: اهدا 5 هزار شاخه گل به شهروندان نمونه، اهدا یک هزار و 500 گلدان به پرسنل، خانواده های شهدا و شهروندان نمونه، برپایی جشن سبزه ها ویژه شهروندان منطقه، برپایی جشن درختکاری ویژه این روز، برپایی دوره های آموزشی و توزیع کیسه های زباله در روز طبیعت از جمله اقداماتی است که در طرح استقبال از بهار اجرا می شود.
 

کد مطلب 1261922

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