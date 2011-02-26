منچستریونایتد و آرسنال مدعیان قهرمانی هستند

به گزارش خبرگزاری مهر، سرمربی تیم فوتبال منچستریونایتد بختی برای تیم های منچسترسیتی و چلسی در رقابت های این فصل لیگ برتر قائل نیست. فرگوسن در این خصوص اظهار داشت: یا ما قهرمان این فصل می شویم و یا آرسنال. این طبیعی است که دو تیم مدعی قهرمانی باشند. صرف نظر از اتفاقات، وقتی فصل رو به انتها می رود، دو تیم مدعی قهرمانی هستند و آن دو تیم ما هستیم و آرسنال.

وی در گفتگو با "دیلی میل" اظهار داشت: شاید تیمی با 82 امتیاز بتواند به عنوان قهرمانی رقابت های لیگ برتر برسد و من فکر می کنم ما بتوانیم این میزان امتیاز را کسب کنیم.

فرگوسن در پایان در خصوص آمادگی مایکل اوون گفت: مایکل به تمرینات بازگشته و فکر می کنم روز شنبه (امروز) بتواند تیم ما را در دیدار با ویگان اتلتیک همراهی کند.