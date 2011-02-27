شرایط عضویت دانشگاهها در شبکه پزشکی جهان اسلام اعلام شد

به گزارش خبرنگار مهر، مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی وزارت بهداشت در سال 2009 میلادی پروژه Islamic Countries Medical Universities را ارائه کرد و پس از بررسی های آیسسکو ISESCO (موسسه علمی فرهنگی و آموزشی جهان اسلام) مورد تصویب این موسسه قرار گرفت.

پیش نویس نحوه ایجاد این شبکه در مرحله بعد با همکاری روابط بین الملل وزارت بهداشت و روابط بین الملل دانشگاه علوم پزشکی تهران تهیه شد و تفاهم نامه اولیه با همکاری معاونان آموزشی و تحقیقات - فناوری وزارت بهداشت و معاونان آموزشی و پژوهشی دانشگاه های علوم پزشکی تهران، شهید بهشتی، شیراز، اصفهان، تبریز و مشهد مورد بررسی قرار گرفت.

شبکه با حضور روسای دانشگاههای علوم پزشکی تهران، شهیدبهشتی، شیراز، اصفهان، تبریز و مشهد و روسای دانشگاه ها و دانشکده های پزشکی برتر از کشورهای ترکیه، مالزی، پاکستان، افغانستان و سوریه و نمایندگان سفارتخانه های این کشورها به همراه نماینده سفارت اندونزی، عراق و قطر نهایی شد و دبیرخانه آن در دانشگاه علوم پزشکی تهران مستقر شد.

این شبکه 11 هدف عمده را پیگیری می کند که از آن جمله می توان به توسعه انتشار اطلاعات از طریق شبکه کتابخانه ها، تبادل و به اشتراک گذاری اطلاعات مناسب در میان اعضای جامعه دانشگاهی، توسعه همکاری و تبادلات علمی در آموزش، پژوهش و خدمات بهداشتی درمانی مانند طب مجازی و توسعه همکاری در بین اعضای آکادمیک، دانشمندان و پژوهشگران در شبکه اشاره کرد.

توسعه منابع علمی و نیروی انسانی در شبکه، تبادل اطلاعات علمی در بین دانشگاه ها و دانشکده های عضو شبکه، توسعه کمکهای مالی، جوایز و کمک هزینه تحصیلی در شبکه و تسهیل تبادل دانشجویان و پرسنل دانشگاهی از دیگر اهداف این شبکه است.

برای تحقق این اهداف اقدامات عملی در نظر گرفته شده است که از آن جمله می توان تسهیل تبادل کتاب ها و مجلات کتابخانه از طریق الکترونیکی یا از طرق سنتی، چشم پوشی از هزینه های کمک درسی و ورودیه یا ثبت نام برای رشته های خاص و مورد توافق و تعداد خاصی از محققان و تبادل اعضای هیئت علمی و کارشناسان دانشگاه در شبکه اشاره کرد.

هچنین ارائه یارانه برای خوابگاه محققان، دانشمندان و اعضای هیئت علمی دانشگاه، حمایت دانشجویان در آموزشهای با کیفیت بالا در مراکز دولتی یا خصوصی، اجازه تبادل محققان در میان دانشگاهها و کمک رسانی فنی با استفاده از منابع موجود دانشگاه نیز بخشی از اقدامات عملی در این بخش است.

توسعه منابع انسانی و ظرفیت سازی و انتقال دانش در دانشگاههای عضو شبکه از طریق توسعه شبکه دانشگاههای علوم پزشکی کشورهای اسلامی صورت می گیرد و گزارش دستاوردها و پیشرفت در این زمینه به دبیرخانه شبکه ارائه می شود.

بر اساس پیش نویس این شبکه، دانشگاههای علوم پزشکی می توانند به عضویت این شبکه درآیند که به عنوان قطب علمی در یک یا چند رشته شناخته شده باشند و علاوه بر دارا بودن اعضای هیئت علمی برجسته و توانمند و برنامه های بین المللی علمی در حال اجرا از آزمایشگاه های مجهز، کتابخانه های غنی و سایر امکانات علمی برخوردار باشند.