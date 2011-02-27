ساخت سامانه کنترل وضعیت ماهواره / افتتاح آزمایشگاه تحقیقات فضایی

مهران میرشمسی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به سابقه فعالیت های این دانشگاه در حوزه هوافضا افزود: در بخش آموزشی این دانشگاه از سال 80 با راه اندازی گرایش جدید "مهندسی فضایی" اقدام به آموزش نیروهای متخصص کشور در این حوزه در مقاطع تحصیلات تکمیلی کرد ضمن آنکه دانشکده های مکانیک، برق، سنجش از راه دور و هوافضا دانشگاه خواجه نصیر نیز به صورت خاص و ویژه به مباحث مرتبط با صنایع فضایی کشور پرداخته اند.

وی به فعالیت های این دانشگاه در بخش پژوهشی اشاره کرد و اظهار داشت: در بخش پژوهش نیز در قالب امضای قراردادهای همکاری مشترک با مراکز صنعتی، پروژه های تحقیقاتی را در این زمینه اجرایی کردیم.



رئیس آزمایشگاه تحقیقاتی فضایی دانشگاه خواجه نصیر همچنین به بیان آخرین دستاوردهای پژوهشگران این دانشگاه پرداخت و یاداور شد: ساخت آزمایشگاه شبیه ساز 3 درجه آزادی دینامیک، کنترل وضعیت سامانه های فضایی، ساخت تونل باد، طراحی و ساخت نمونه های صنعتی و آزمایشگاهی عملگرهای سیستم های کنترل وضعیت سامانه های فضایی، ساخت آزمایشگاهی سنسورهای سامانه های فضایی بخشی از دستاوردهای این دانشگاه است.



میرشمسی از مشارکت این دانشگاه در پروژه های ملی ماهواره خبر داد و خاطر نشان کرد: دانشگاه با تمامی مراکز صنعتی کشور در زمینه های مختلف از مراحل طراحی تا مراحل تست سامانه ها همکاری دارد در پروژه های ماهواره های ملی نیز دانشگاه خواجه نصیر در زمینه مشاوره و اجرای برخی از زیر مجموعه های ماهواره ها همکاری داشته است.



وی از افتتاح آزمایشگاه تحقیقات فضایی این دانشگاه در روز چهارشنبه 11 بهمن ماه خبر داد و توضیح داد: این آزمایشگاه در زمینه انجام تحقیقات آزمایشگاهی در حوزه شبیه سازی لینک های مخابراتی، تست نرم افزارها و هدایت زمینی تجهیزات فضایی خدمات لازم را ارائه می دهد.



رئیس آزمایشگاه تحقیقاتی فضایی دانشگاه خواجه نصیر با تاکید بر اینکه این آزمایشگاه با حمایت و پشتیبانی مرکز تحقیقات مخابرات افتتاح می شود، اضافه کرد: این آزمایشگاه تحقیقاتی به مدت 2 سال با هدف ایجاد زمینه ای برای بالا بردن کیفیت آموزشی و پژوهش در زمینه های تخصصی فضایی و طراحی و ساخت سامانه های فضایی راه اندازی شده است.