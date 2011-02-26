ترکیب نهایی کارفرمایان برای تعیین مزد 90/ جلسات 3 جانبه شد

محمد عطاردیان در گفتگو با مهر از مشخص شدن ترکیب نهایی نمایندگان کارفرمایان برای حضور در نشستهای شورای عالی کار در خصوص تعیین حداقل دستمزد سال آینده خبر داد و گفت: در جلسه فردا یکشنبه، حسین احمدی زاده رئیس هیئت مدیره کانون عالی کارفرمایی ایران و دبیرکل کانون عالی (محمد عطاردیان) حضور خواهند یافت.

دبیرکل کانون عالی انجمنهای صنفی کارفرمایی ایران در مورد نفر سوم از نمایندگان کارفرمایان نیز اعلام کرد: فعلا در نشست فردای شورای عالی کار ما با ترکیب دونفره حضور خواهیم یافت و نفر سوم نیز به زودی تعیین و به جلسات خواهد آمد.

براساس ماده 41 قانون کار، برای تعیین حداقل دستمزد هر سال کارگران باید نمایندگان شرکای اجتماعی اعم از کارگران، کارفرمایان و دولت در جلسات مزد حضور داشته باشند و نظرات خود را از طرف جامعه خود ارائه کنند.

هرچند کارفرمایان با تاخیر و پس از 3 جلسه به این نشستها خواهند پیوست ولی به نظر می رسد با حضور نمایندگان آنان، جلسات شورای عالی کار وارد فاز جدیدی از تصمیم گیریها شود.