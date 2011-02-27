بهترین سن برای آموزش مبانی دینی/ عوامل دین گریزی در نوجوانان

حجت الاسلام مهدی رستم نژاد عضو هئیت علمی جامعةالمصطفی و قرآن پژوه در گفتگو با خبرنگار مهر در رابطه با تریبت اسلامی گفت: بحث تربیت غیر از آموزش و تعلیم است به همین دلیل نمی توان تنها نهاد آموزش و پرورش را متصدی تربیت کودکان دانست.

نهادها و مراکز مؤثر بر تربیت دینی کودکان

وی افزود: کودکان در تمام زمینه های خارج از منزل نوعی تربیت را می پذیرند، از کوچه و خیابان گرفته تا مسجد و مدرسه و کل جامعه در تربیت کودکان تأثیرگذار هستند، البته در این میان برخی نهادهایی که کارکرد رسانه ای دارند نیز به نوبه خود در تربیت کودک و شیوه آن تأثیر دارند.

حجت الاسلام رستم نژاد گفت: رسانه ها یا نهادهایی چون صدا و سیما که مسئولیت و کارکرد رسانه ای دارند و همچنین وزارت ارشاد به عنوان یک نهاد فرهنگ ساز که مدیریت فرهنگی دارد می توانند در این تربیت تأثیرگذار باشند.

وی تأکید کرد که نقش اصلی را در تربیت اسلامی کودکان مساجد ایفا می کنند، آنچه وابسته به حوزه علیمه می شود دارای زیرمجموعه ها و شاخه های مختلفی است. کانونهای مساجد، انجمنهای مرتبط با مساجد و مراسم سوگواری یا غیر سوگواری که در مساجد و یا سایر اماکن مذهبی برگزار می شود و حتی مراکز ورزشی از بسترهای تأثیرگذار در تربیت کودک هستند.

عضو هیئت علمی جامعة المصطفی با اشاره به اینکه بحث تربیتی موضوعی حساس است گفت: برخی نهادهای یاد شده در روند تربیتی کودکان اثر منفی می گذارند. اگر در مساجد کم کاری صورت گیرد، متولی مساجد امور آن را جهت دهی نکنند و یا متولیان فرهنگی مساجد، کودکان را در امور خود مورد توجه قرار ندهند تأثیرات منفی و یا منفعل از سوی یکی از تأثیرگذارترین نهادهای تربیتی حس می شود.

عوامل دین گریزی

رستم نژاد اضافه کرد که عوامل دین گریزی در جامعه متعدد است. یکی از این عوامل می تواند رسانه ملی باشد بخشی از دیالوگهای فیلمها به نوعی اشاعه کننده فرهنگ بیگانه است. دیالوگهای فیلمها در تربیت کودکان بسیار تأثیر گذار است و تربیت نادرست آنها از قصور ما نشأت می گیرد.

وی همچنین گفت: اکنون با وجود وسایل ارتباطی جدید کودک از غرب نیز تأثیر می پذیرد این وسایل حریمها و دیوارها را به گونه ای شکسته اند که گویی غرب در خانه ما است. تا کنون دیوارها و حریمهایی وجود داشت اما متداول شدن ابزارهایی چون اینترنت، بلوتوث و ماهواره بدون اشاعه فرهنگ صحیح دینی و استفاده صحیح از آنها می تواند از جمله عوامل ضعف باورهای دینی در سنین بزرگسالی باشد.

این محقق و قرآن پژوه گفت: در تربیت اسلامی کودکان نقصهای بسیاری وجود دارد و کم کاریهای متعددی صورت گرفته است اما بهتر است از این پس به راهکارهای تقویت و غنابخشی فرهنگی و اندیشه ای آنها بیندیشیم.



بهترین سن برای آموزش مبانی دینی

حجت الاسلام مهدی رستم نژاد با تأکید بر اینکه از سه سالگی باید باورهای دینی در میان کودکان تقویت شود گفت: این باورها نباید در حد شعار و یا رسانه باشد، باید عملی شود . قرآن به ما می آموزد که چگونه باورها را تقویت کنیم. یکی از راهکارها یادآوری معاد است، اما این یادآوری برای کودکان باید به اشکال غیر مستقیم انجام شود.

وی یادآور شد: کودکان زمانی که از شیر جدا می شوند یعنی از 3 سالگی مستعد یادگیری تعالیم دینی هستند. به همین منظور ابتدا می توان از طریق گفتارهای متضمن مفاهیم دینی آنها را متوجه این باورها کرد و در نهایت در سنین دیگر با یاد معاد چنین باورهایی را میان آنها تقویت کرد.