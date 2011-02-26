به گزارش خبرگزاری مهر حسین شریعتمداری در اجلاس روسای واحد جوانان سراسر کشور حزب موتلفه اسلامی با اشاره به تحرکات در کشورهای اسلامی اظهار کرد: امام خمینی (ره) در زمان مبارزات علیه رژیم شاهنشاهی اعتقاد داشتند در ایران باید حکومت اسلامی مستقر شود و در مرحله دوم حکومت اسلامی در کشورهای اسلامی مستقر شده و در مرحله آخر از قیام در جهان حکومت اسلامی تشکیل شود تا زمینه ظهور حضرت حجت(عج) فراهم شود.

وی افزود: ما در آن زمان باور نمی‌کردیم که به این زودی آرمان امام خمینی(ره) تحقق یابد، اما امروز می‌بینیم خاورمیانه اسلامی در حال شکل‌گیری است.

شریعتمداری تصریح کرد: امروز انقلاب‌های اسلامی در کشورهای مسلمان در حال شکل‌گیری است و از خصوصیات این انقلاب‌ها این است که همه آن‌ها اسلامی و ضد استکباری هستند.

وی ادامه داد: انقلاب مردم مصر، تونس ، لیبی و ... انقلابی ضدآمریکایی است، زیرا تمام حکام در این کشورها بسیار آشکار دست نشانده آمریکا بوده‌اند. الگو گرفتن انقلاب‌های منطقه از انقلاب اسلامی قابل انکار نیست.

مدیر مسوول روزنامه کیهان با اشاره به فتنه سال گذشته و تفاوت آن با برخی تحرکات در 25 بهمن تاکید کرد: ماجرای 25 بهمن اگرچه در ادامه فتنه سال 88 بود اما ماهیتا با آن تفاوت داشت زیرا در نقشه، طرح و ساختار با فتنه سال گذشته متفاوت بود.

وی ادامه داد: فتنه‌گران خود اذعان داشته‌اند که ماجرای فتنه 88 با شکست تمام شد و این مساله نشان می‌دهد 25 بهمن نمی‌تواند ادامه فتنه باشد بلکه یک نیاز اورژانسی آمریکا بود.

این کارشناس مسائل سیاسی تاکید کرد: آمریکایی‌ها نیاز داشتند به انقلاب اسلامی ایران که الگوی مردم مصر بوده ضربه بزنند و حرکاتی در ایران ایجاد کنند تا روحیه مردم مصر را ضعیف کنند.

شریعتمداری با تاکید بر شناخت نقطه هدف دشمن اظهار کرد: باید به جایگاه خود در منطقه و جهان توجه کنیم و ببینیم نقشه راه چیست و کجا ایستاده‌ایم.

وی افزود: امروز اسلام ناب که ظلم ستیز است بر کرسی قدرت نشسته و اگر این چنین نبود اتفاقات در جهان اسلام رخ نمی‌داد.

شریعتمداری با اشاره به اختلافات ایران با آمریکا تصریح کرد: اختلافات ما با آمریکایی‌ها ماهوی و مبنایی است زیرا دشمنان به دنبال اسلامی هستند که در حکومت دخالتی نکند. اسلام ناب ظلم ستیز است و اگر این ظلم ستیزی را از اسلام برداریم دیگر اسلام نیست.

وی با بیان این‌که در دوران اصلاحات، دوم خردادی‌ها که دم از قرائت جدید از اسلام می‌زدند آن اسلام ظلم‌ستیز نبود، گفت: حاکمیت اسلام ظلم ستیز باعث قدغن کردن ظلم و دل بستن محرومان می‌شود. آمریکایی‌ها و غربی‌ها با ما در ماهیت و مبنا مشکل دارند و در زمانی که ما بر باورهای خود تکیه می‌کنیم این باور قابل بمباران و انفجار نیست و در اینجا است که جنگ نرم مطرح می‌شود.

مدیر مسوول روزنامه کیهان تاکید کرد: درگیری و جنگ نرم با نظام سلطه را ما با پیروزی انقلاب اسلامی شروع کرده‌ایم و ما در جایگاه آفند و آن‌ها در جایگاه پدافندی قرار دارند.

وی ادامه داد: در جنگ دو طرف به دنبال ضربه به کانون اصلی هستند و در فتنه سال گذشته نوک پیکان حملات دشمن به صورت مستقیم به سمت ولی فقیه بود.

شریعتمداری با اشاره به مواضع اشخاص در برابر فتنه اظهار کرد: برخی افراد با فتنه‌گران همراهی و همگامی داشتند و برخی نیز با آن‌ها مرزبندی کردند، حزب موتلفه اسلامی از ابتدا به صورت آشکار در مقابل فتنه‌گران بود و مواضع روشنی داشت.

مدیرمسوول روزنامه کیهان در پاسخ به سوالی در خصوص محاکمه سران فتنه گفت: قبل از محاکمه قضایی سران فتنه لازم بود آن‌ها در افکار عمومی محاکمه شوند که امروز این مساله اتفاق افتاده و هر روز که گذشت پرده از چهره‌ سران فتنه برداشته شد و در حال حاضر زمان محکومیت آن‌ها در دستگاه قضایی است.

وی همچنین درباره برخی از تندروی‌ها بیان کرد: در خصوص مساله تندروی در اصول باید معیار و فرمول داشت تندروی اگر به معنی عبور از معیارها باشد اسمش تندروی است، برخی حرکت بر روی اصول را تندروی می‌دانند زیرا خودشان طبق اصول حرکت نمی‌کنند.

شریعتمداری درباره نقش موسوی خویینی‌ها در جریان فتنه تصریح کرد: موسوی خویینی‌ها سعی کرد نقش سایه را در جریانات اخیر بازی کند و امتحان بدی پس داد، وی جزو عوامل اصلی فتنه است و این افراد و سران فتنه هنوز درس نگرفته‌اند که چطور می‌خواهند جلوی بصیرت مردم بایستند.

وی در پایان در خصوص شهید ژاله گفت: کار دشمنان شهید دزدی است، دشمنان که می‌گویند شهید ژاله با ما بوده در ابتدای شهادت ایشان در شبکه‌های تلویزیون خود به نام ژاله عنوان می‌کردند و نمی‌دانستند شهید ژاله دختر است و یا پسر چگونه است که این شهید متعلق به آنهاست ولی جنسیت او را نمی‌دانستند.