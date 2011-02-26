باید قذافی را به دوران تحریم بازگردانیم

به گزارش خبرگزاری مهر، بدنبال ادامه کشتار معترضان در لیبی"کاترین اشتون" خواستار تحریم همه جانبه رهبر این کشور از سوی اتحادیه اروپا شد.

وی در مقاله ای که در همین رابطه در روزنامه "هرالد تریبون" نوشته آورده است: ما باید بدلیل رفتار ستمگرانه چند روز اخیر قذافی، وی را به دوره روابط سرد و تحریم همه جانبه بازگردانیم.

این در حالی است که کشورهای اتحادیه اروپا روز جمعه در مورد تحریم نظامی، توقیف داراییها و ممنوعیت سفر و مراوده با لیبی به توافق رسیدند و قرار شد این تصمیمات ظرف هفته آینده رسما به تصویب این اتحادیه برسد.

همچنین روز گذشته "باراک اوباما" فرمانی را امضا کرد که طبق آن مراودات مالی و اقتصادی با لیبی قطع و داراییهای این کشور در آمریکا بلوکه می شود.

در همین حال نمایندگان برخی کشورها در سازمان ملل از تهیه پیش نویس قطعنامه ای علیه دولت معمر قذافی به منظور پایان دادن به سرکوب معترضان این کشور خبر می دهند.

بان کی مون دبیرکل سازمان ملل امروز شنبه در اظهار نظری در مورد لیبی گفت که این سازمان بیش از این نمی تواند نظاره گر وضعیت وخیم در این کشور باشد.