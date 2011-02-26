افتتاح دومین تاسیسات غنی سازی ایران درتابستان/ استاکس نت بی اثر بود

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری آلمان، آژانس بین المللی انرژی اتمی در گزارش جدید خود اعلام کرده که ایران درصدد راه اندازی دومین تاسیسات غنی سازی خود در تابستان است.



در گزارش آژانس همچنین آمده است: دومین تاسیسات ایران در مکانی زیر زمینی واقع در نزدیکی قم قرار دارد که ایران آن را تا سپتامبر 2009 مخفی نگاه داشته بود.

بر اساس گزارش آژانس، هیچ سانتریفوژی تاکنون در این تاسیسات نصب نشده، اما یک مقام ارشد نزدیک به مقامات ایرانی اظهار داشت اگر ایرانی ها خواهان فعالیت سریع خود در این باره باشند، می توانند.

در این سند که در اختیار خبرگزاری آلمان قرار گرفته شده، آمده است: اگرچه ویروس کامپیوتری استاکس نت مشکلات فنی را برای تاسیسات ایران ایجاد کرده است، این کشور به برنامه غنی سازی اورانیوم خود در تاسیسات موجود در نطنز ادامه می دهد.

در این گزارش اشاره ای به وجود ویروس استاکس نت نشده، اما یک مقام ارشد آژانس اعلام کرد که چند صد سانتریفوژ جایگزین شده و فعالیت های ایران ادامه دارد.

آژانس بین المللی انرژی اتمی همواره بر صلح آمیز بودن برنامه هسته ای ایران و دادن اجازه به بازرسان آژانس برای بازدید از تاسیسات هسته ای این کشور تاکید کرده است.