اشتغال 4 هزار معتاد بهبود یافته در سال 90/ رشد 24 درصدی بودجه بهزیستی

احمد اسفندیاری در گفتگو با خبرنگار مهر از افزایش 5/24 درصدی بودجه سازمان بهزیستی در بودجه سال 90 خبر داد و افزود: این درحالی است که رشد بودجه سایر دستگاهها 6 درصد بوده است و می توان گفت که بهزیستی در سال آینده چهار برابر بیشتر از سایر دستگاههای دولتی افزایش بودجه داشته است.

بهزیستی تنها نهاد رسیدگی به زنان بی سرپرست آسیب دیده اجتماعی است

وی در پاسخ به این پرسش که چرا فعالیتهای کمیته امداد و بهزیستی در حوزه توانمندسازی زنان خود سرپرست به دلیل موازیکاری ادغام نمی شود گفت: اگر کمیته امداد امام خمینی(ره) مدعی تجربه و توانایی در توانمند سازی زنان خودسرپرست است سازمان بهزیستی هم چنین ادعایی را دارد ولی خود وزارت رفاه بر اساس بانک اطلاعاتی که دارد هم پوشانیها را بررسی می کند تا این افراد همزمان از کمیته امداد و بهزیستی تسهیلات دریافت نکنند.

اسفندیاری گفت: قانون بهزیستی را مکلف به رسیدگی به وضعیت زنان خودسرپرست کرده است تا زنان بی سرپرست را که دچار آسیب اجتماعی شده اند تحت پوشش خود قرار دهد در حالی که هیچ سازمان یا نهادی به این زنان خدمات ارائه نمی کند.

سرپرست سازمان بهزیستی کشور در پاسخ به این پرسش که آیا بر اساس دستورالعمل سازمانهای مردم نهاد وزارت کشور بانک اطلاعات NGO های سازمان بهزیستی تشکیل شده گفت: هنوز چنین دستوالعملی به بهزیستی ارائه نشده ولی سازمان بهزیستی بانک اطلاعاتی NGO های زیر مجموعه خود را تکمیل کرده است.

آموزش رایگان معتادان بهبود یافته در مراکز فنی و حرفه ای

اسفندیاری اظهار داشت: بر اساس مصوبه ستاد مبارزه با مواد مخدر در سال 90 سازمان فنی حرفه ای کشور موظف شده معتادان بهبود یافته معرفی شده از سوی سازمان بهزیستی را تحت آموزشهای فنی حرفه ای قرار دهد. همچنین با همکاری وزارت کار، وزارت تعاون و سازمان بهزیستی برای بیش از چهار هزار معتاد بهبود یافته در سال 90 اشتغالزایی می شوند.

طرح پرداخت کمک هزینه پرستاری به معلولان ضایعه نخاعی در دستور کار بهزیستی

سرپرست سازمان بهزیستی کشور در مورد بیمه معلولان ضایعه نخاعی گفت: با توجه به آمار بیش از 10 هزار معلول ضایعه نخاعی در کشور بهزیستی به دنبال ارائه خدمات بیمه ای برای تامین کمک هزینه های پرستاری برای این قشر از معلولان است که هنوز این طرح نهایی نشده ولی با گفتگوهایی که با دستگاههای مرتبط داشته ایم امیدواریم بتوانیم تا سال آینده این طرح را به مرحله اجرا در آوریم.