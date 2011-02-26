به گزارش خبرگزاری مهر، با راه اندازی این آزمایشگاه، زیرساخت مناسبی برای تست و بررسی عملکرد و مشخصات تجهیزات مختلف یک سیستم IP_PBX در راستای پاسخگویی به نیازهای علمی و عملی مخابرات کشور ایجاد شده است.



در این آزمایشگاه انجام آزمون بر روی تجهیزات تلفنی مبتنی بر IP شامل آزمون های تماس همزمان، تطابق با استاندارد SIP، ارائه سرویس های مختلف نظیر Hold، Waiting، Transfer، کنفرانس و سایر سرویس های معمول IP_PBX و ارتباط با شبکه PSTN امکان‌پذیر است.

تجهیزات ساخت داخل و خارج از کشور می تواند در این آزمایشگاه مورد آزمون قرار گرفته و ضمن حفظ سرمایه های ملی، امکان اخذ گواهی تایید نمونه برای ادوات تولید داخل کشور نیز در صورت احراز شرایط و الزامات استاندارد فراهم شده و بدین صورت عملکرد اینگونه تجهیزات در خصوص دارا بودن شرایط لازم برای استفاده در شبکه مخابراتی کشور مورد بررسی قرار خواهد گرفت.

فعالیتهای این آزمایشگاه براساس نظام مدیریت کیفیت بوده و این آزمایشگاه قادر به ارائه سرویس به مراکز تحقیقاتی و دانشگاهی داخل و خارج کشور در زمینه تجهیزات تلفنی مبتنی بر IP خواهد بود.

در سه سال گذشته، موسسه تحقیقات ارتباطات و فناوری اطلاعات با هدف پشتیبانی از مراکز پژوهشی و آموزشی، تاسیس و راه اندازی 28 آزمایشگاه تخصصی در حوزه ارتباطات و فناوری اطلاعات در 17 دانشگاه کشور را در دستور کار خود قرار دارد که اغلب آنها با موفقیت به اتمام رسیده است.