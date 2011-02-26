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۷ اسفند ۱۳۸۹، ۱۵:۵۹

بیشترین سوانح کرمان مربوط به آتش سوزی است

بیشترین سوانح کرمان مربوط به آتش سوزی است

کرمان - خبرگزاری مهر: مدیرعامل آتش نشانی کرمان با اشاره به وقوع 110 مورد سانحه طی ماه گذشته در کرمان گفت: آتش سوزی بیشترین سوانح کرمان را به خود اختصاص داده است.

علی کردی در گفتگو با خبرنگار مهر در کرمان اظهارداشت: طبق آمار موجود در ماه گذشته در شهر کرمان 63 مورد آتش سوزی رخ داده است و این در حالی بوده است که کل حوادث 110 مورد گزارش شد.

وی افزود: بیشترین موارد حوادث کرمان مربوط به آتش سوزی است.

کردی اضافه کرد: بیشترین موارد آتش سوزی مربوط به واحدهای مسکونی، مراکز جمع آوری زباله، درختان و جنگل بود.

وی ادامه داد: در مجموع حوادث در کرمان 34 نفر نجات داده شدند و هفت نفر مجروح و متاسفانه دو نفر از همشهری های کرمانی جان باختند.

وی با تاکید بر آموزش همگانی ادامه داد: طی بهمن ماه سال جاری هفت هزار و 150 نفر از مردم کرمان آموزشهای لازم را فرا گرفتند.

کد مطلب 1261979

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