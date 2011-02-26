بیشترین سوانح کرمان مربوط به آتش سوزی است

علی کردی در گفتگو با خبرنگار مهر در کرمان اظهارداشت: طبق آمار موجود در ماه گذشته در شهر کرمان 63 مورد آتش سوزی رخ داده است و این در حالی بوده است که کل حوادث 110 مورد گزارش شد.

وی افزود: بیشترین موارد حوادث کرمان مربوط به آتش سوزی است.

کردی اضافه کرد: بیشترین موارد آتش سوزی مربوط به واحدهای مسکونی، مراکز جمع آوری زباله، درختان و جنگل بود.

وی ادامه داد: در مجموع حوادث در کرمان 34 نفر نجات داده شدند و هفت نفر مجروح و متاسفانه دو نفر از همشهری های کرمانی جان باختند.

وی با تاکید بر آموزش همگانی ادامه داد: طی بهمن ماه سال جاری هفت هزار و 150 نفر از مردم کرمان آموزشهای لازم را فرا گرفتند.