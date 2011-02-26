نخستین کنگره ملی نانوداروها در دانشگاه شهید چمران اهواز برگزار شد

به گزارش خبرنگار مهر در اهواز، رئیس کنگره در مراسم افتتاحیه این نشست علمی اظهار داشت: فناوری نانوتکنولوژی پیشرفته و در عین حال جدیدی است که بسیاری کشورها به فعالیت در این عرصه روی آورده‌اند و جمهوری اسلامی ایران نیز در خاورمیانه از جمله کشورهایی است که به اهمیت این تکنولوژی پی برده و تحقیقات فراوانی در این عرصه آغاز شده است.

دکتر حسین نجف زاده با اشاره به اینکه شرکتهای بزرگی در دنیا سرمایه گذاری عظیمی در خصوص فناوری نانودارو انجام داده‌اند، تصریح کرد: نانوداروها در مقایسه با سایر داروها مزیتهای خاصی دارند و در عین حال عوارض جانبی کمتری بر جای می گذارند. این نوع داروها در نحوه پخش شدن آن در بدن تاثیر دارد به طوریکه بر اساس این کارکرد، پزشکان می توانند دارو را با خلوص بالاتر به نقطه ای برسانند که بدن به آن نیاز دارد و با این تکنولوژی، دارورسانی به بافت هدف بهتر انجام شود.



وی در عین حال یادآور شد: نباید غافل بود که بزرگترین نانوتکنولوژیست پروردگار عالم است که همه چیز را به نظم آفریده و آدمی را در مسیر کشف حقایقی در این زمینه رهنمون می دارد.



عضو هیئت علمی دانشکده دامپزشکی اهواز از جمله ویژگیهای خاص این کنگره را برگزاری آن برای نخستین بار با این عنوان در دنیا و ایران، جنبه آموزشی کنگره و فعالیت مشترک دانشگاه های شهید چمران و علوم پزشکی در برگزاری آن عنوان کرد.



نجف زاده با اشاره به اطلاع رسانی انجام شده درباره کنگره نانوداروها و استقبال خوب دانشمندانی در این عرصه از خارج کشور، اظهار داشت: سایت کنگره در مدت کوتاهی پس از راه اندازی و معرفی مورد بازدید محققانی در عرصه فناوری نانو از 25 کشور مختلف جهان قرار گرفت.

همچنین دبیر کمیته علمی کنگره در سخنانی نانو را علمی نوظهور توصیف کرد و گفت: در دو دهه اخیر علاقمندان زیادی به این رشته جالب گرایش پیدا کرده‌اند.



دکتر مریم کوچک، فناوری نانو را دارای ابعاد گسترده از غذا و پوشاک تا دارورسانی دانست و افزود: این رشته نوظهور امروزه در ابعاد مختلف زندگی ما رسوخ کرده و در این کنگره به بحث های مرتبط با نقش این فناوری در تشخیص، پیشگیری و درمان بیماری ها پرداخته شده است.



رئیس دانشکده داروسازی دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز تعداد کل مقالات رسیده به کنگره نانوداروها را 180 مقاله عنوان کرد و گفت: از این تعداد 40 مورد به علت عدم ارتباط با محورهای معرفی شده و پژوهشی نبودن مقاله از سوی هیئت داوران مردود اعلام شد و 140 مقاله نیز در دو روز برگزاری به صورت پوستری و سخنرانی ارائه می شود.



در بخش دیگری از این کنگره، سرپرست دانشگاه شهید چمران اهواز در بیاناتی همکاری دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور در برگزاری این نشست علمی را به فال نیک گرفت و گفت: این مسئله نشان می دهد زمینه های همکاری فراوانی میان دو دانشگاه وجود دارد که باید بیشتر به آنها پرداخت.



حسن مروتی نانوفناوری را علم جدید و نیازمند به تحقیقات بیشتر عنوان کرد و گفت: خوشبختانه دستاوردهای محققان کشورمان در سال های اخیر در زمینه نانو، بیو، سلول های بنیادی و .... نشان می دهد در این زمینه حرف هایی برای گفتن داریم و افق روشنی از آینده را در مقابل ما به تصویر می کشد.



وی به روند پیشرفت دانشگاه ها در دهه های اول تا سوم انقلاب اسلامی اشاره کرد و افزود: اکنون در دوران نسل سوم دانشگاه ها فرصت فراهم است تا از تولید علم به سمت کاربردی کردن آن گام برداریم و در همین راستا مراکز رشد فناوری و پارک های علم و فناوری راه اندازی شده اند تا به تبدیل علم به ثروت و ایده به پدیده کمک کنند.



همچنین در بخش دیگری از این کنگره، مسئول دفتر نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه شهید چمران اهواز به بیان 20 اصل درباره بیماری و سلامتی با استفاده از آیات و روایات پرداخت و گفت: لزوم تعریف رابطه منطقی میان بدن، دارو، بیمار و بیماری، رژیم غذایی و کم خوری، توجه به شرایط روحی و مشاوره با بیمار قبل از تجویز دارو، رضایت بیمار از پزشک، معرفت زایی در خصوص بیماری به فرد بیمار را از جمله این اصول ذکر کرد.



حجت الاسلام عبدالباری جوانمردزاده افزود: از جمله اصول دیگر در این رابطه، تشویق به شناسایی دارو برای هر نوع بیماری، مقدم دانستن رژیم غذایی بر هر دارو، شناسایی تحمل بدن بیمار نسبت به دارو، روحیه دادن به بیمار است.