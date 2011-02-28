مصطفی آقایی مقدم- مجری طرح در گفتگو با خبرنگار مهر، بیوپلیمرها را موادی دانست که از پلیمرهایی با منشاء گیاهی و حیوانی تولید می شوند، افزود: این پلیمرها را با استفاده از فناوری نانو به صورت هدفدار تولید کردیم به گونه ای که می توان در حوزه های مختلف مورد بهره برداری قرار داد.

وی با بیان اینکه تکنولوژی ساخت بیوپلیمرها در سال 2000 به صورت مقاله در مجلات ISI منتشر شد، اظهار داشت: در حال حاضر این دانش فنی را تبدیل به تکنولوژی کردیم و با اجرایی کردن این پژوهش موفق شدیم که از هر بیوپلیمری، نانو ذره با هر کاربردی تولید کنیم.



مجری طرح با اشاره به کاربردهای نانو حلقه های بیوپلیمری، ‌افزود: این مواد دارای کاربردهای فراوانی هستند که از آن جمله می توان به تثبیت شنهای روان و جلوگیری از ورود گرد و غبار اشاره کرد این تحقیق با چنین کاربردی، تا پایان سال در شهر دهلران، اهواز و قشم کاربردی می شود.

آقایی همچنین از استفاده این مواد برای کاهش گردوغبار در خوزستان خبر داد و خاط نشان کرد: به منظور جلوگیری از ورود گرد و غبار به خوزستان با همکاری دانشگاه صنعتی شریف پروژه ای با استفاده از نانو حلقه های بیوپلیمری اجرایی شد که تاثیر فراوانی بر کاهش گرد و غبار در این استان دارد.

وی از کاربردهای این مواد در ترمیم آثار باستانی خبر داد و یاداور شد: طی تحقیقاتی نانو حلقه های بیوپلیمری در تثبیت مجسمه های شنی به کاربرده شد که نتایج خوبی به دست آوردیم.