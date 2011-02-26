سوازیلندی ها خواستار برکناری پادشاه خود شدند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری فرانسه، گروهی در شبکه اجتماعی "فیس بوک" با الهام از انقلاب مردم تونس و لیبی، خواستار برکناری "مسواتی سوم" پادشاه سوازیلند از قدرت شدند که آخرین پادشاه در آفریقا محسوب می شود که همچنان بر مسند قدرت باقی مانده است.

این گروه قول دادند تا صدها هزار نفر از مردم سوازیلند روز 12 آوریل 2011 (23 فرودین) در دفاع از تشکیل حکومتی دموکرات و برای برکناری پادشاه این کشور در شهرها راهپیمایی کنند.

این اجتماع اینترنتی در حالی در سوازیلند تشکیل شده که اکثریت مردم در این کشور فقیر به اینترنت دسترسی ندارند، اما این موضوع نشان می دهد که مردم این کشور آفریقایی خواستار برکناری دیکتاتورها و تشکیل حکومتی دموکرات در کشورشان هستند.

این تظاهرات در حالی برگزار شد که منابع خبری با اشاره به فراگیر شدن اعتراضات مردمی در نقاط مختلف پایتخت لیبی از حمله شدید نیروهای امنیتی حامی قذافی به معترضین خبر می دهند و بر نزدیک شدن تسلط انقلابیون بر طرابلس تاکید دارند.

سوازیلند کشوری در جنوب آفریقا است. پایتخت سلطنتی و قانونی آن "لوبامبا" و پایتخت اداری آن شهر "مبابانه" است. تا سال ۱۹۸۶ پادشاه مسواتی دوم بر سوازیلند حکومت می‌کرد، پس از او پسرش مسواتی سوم در ۲۵ آوریل ۱۹۸۶ جایگزین پدر شد.