به گزارش خبرنگار مهر، در حالی موضوع واگذاری سهام عدالت به کارگران به عنوان آخرین گروه مشمول دریافت سهام عدالت وارد مراحل اجرایی و ثبت نام از متقاضیان رسیده است که چند روز پیش عبدالرضا شیخ الاسلامی، وزیر کار و امور اجتماعی ضمن اعلام دستور رئیس جمهور به وزیر اقتصاد؛ تعاد اولیه متقاضیان سهام عدالت کارگری را نیز 2 میلیون و 600 هزار نفر برآورد کرد.

دستور صریح رئیس جمهور

بر پایه این گزارش، موضوع واگذاری سهام عدالت به کارگران که به گفته مقامات و مسئولان کارگری کشور با تاخیرها و توقفات فراوانی مواجه شده است، بزودی رنگ واقعیت به خود می گیرد و ثبت نام از کارگرانی که سهام عدالت خود را دریافت نکرده اند از طریق سایتی که وزارت کار و امور اجتماعی به این امر اختصاص داده است؛ آغاز می شود.

هرچند اصل کار واگذاری سهام عدالت در کشور و اجرای این طرح به عهده وزارت امور اقتصادی و دارایی از طریق سازمان خصوصی سازی است، اما همراهی وزارت کار و امور اجتماعی با آن می تواند روند واگذاری ها را به سرعت قابل قبولی برساند.

اگر اجرای مرحله نهایی واگذاری سهام عدالت به اقشار مختلف جامعه را در دو بخش تقسیم بندی کنیم، کارگران باید در دو مرحله اقداماتی را داشته باشند. ابتدا آنها باید از طریق سایتی که وزارت کار برای ثبت نام آنها طراحی کرده است وارد شوند و پس از آن از طریق سازمان خصوصی سازی سهام عدالت خود را دریافت دارند.

رونمایی از سایت ثبت نامی

طبق پیش بینی های صورت گرفته نیز کارگران در 4 فاز اجرایی وارد پروژه سهام عدالت کارگری خواهند شد به نحوی که ابتدا کارگران فصلی و ساختمانی و سپس کارگران قراردادی و رسمی خواهند توانست از این امکان بهره مند شوند.

در هر صورت تاکنون سایت ثبت نام برای واگذاری سهام عدالت کارگران از سوی وزارت کار و امور اجتماعی رونمایی و افتتاح نشده است. کمی پیش تر محمد پارسا، رئیس کانون عالی شوراهای اسلامی کار کشور به مهر گفته بود که این سایت منتظر افتتاح و رونمایی رسمی وزیر کار و همچنین وزیر امور اقتصادی و دارایی کشورمان است.

اولیاء علی بیگی در گفتگو با مهر در این خصوص، گفت: متاسفانه تاکنون یکسال از دستور اولیه رئیس جمهور برای واگذاری سهام عدالت کارگران گذشته است و این طرح هنوز اجرایی نشده است.

نایب رئیس کانون عالی شوراهای اسلامی کار کشور، اظهار داشت: البته با دستور اخیر رئیس جمهور به وزیر امور اقتصادی و دارایی انتظار می رود تا هفته کارگر سال 90، موضوع سهام عدالت از دغدغه های کارگران خارج شود.

امیدواریم این‌بار انجام شود

علی بیگی ادامه داد: با برنامه ریزی ها و اقداماتی که توسط وزارت کار اعلام شده است امیدواریم در اردیبهشت ماه سال آینده و روز کارگر این مسئله نهایی شده باشد.

این مقام مسئول در حوزه کارگری کشور، خاطر نشان کرد: با این حال چون هنوز این پروژه وارد فاز عملیاتی و اجرایی خود نشده است، نمی توان در مورد کیفیت کار و میزان حضور کارگران سخن گفت. اما در آینده نزدیک جزئیات بیشتری از این طرح مشخص می شود.

عبدالله مختاری نیز در گفتگو با مهر در مورد اقدامات به عمل آمده توسط کارگران برای دریافت سهام عدالت و اینکه چه اطلاع رسانی ها و برنامه ریزی هایی تاکنون از سوی نمایندگان کارگران کشور صورت گرفته است؟ گفت: با توجه به اینکه مدت زمان زیادی از زمان مطرح شدن این اقدام گذشته است ما منتظر آغاز ثبت نام کارگران در طرح واگذاری سهام عدالت هستیم.

عضو هیئت مدیره کانون شوراهای اسلامی کار استان تهران، اظهار داشت: متاسفانه تشکیلات کارگری تا زمانی که طرح به صورت واقعی به مرحله اجرایی و آغاز به کار نرسد امکان اعلام کردن و فراخوان کارگران به ثبت نام در طرح را ندارند.

مختاری با اشاره به اینکه تا چیزی به صورت صد در صد مشخص نشود اعلام نخواهیم کرد، خاطر نشان کرد: در این زمینه کارفرمایان نیز می توانند با ارائه لیست های کارگران به سرعت انجام کارها کمک کنند.

این مقام مسئول در حوزه کارگری، افزود: کارفرمایان می توانند لیست های بیمه ای نیروی کار تحت پوشش خود را به سازمان خصوصی سازی ارائه دهند. از این طریق امکان شناسایی و تکمیل لیست های کارگران سریع تر خواهد شد