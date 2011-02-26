15 هزار نفر در کهگیلویه و بویراحمد شاغل شدند

به گزارش خبرنگار مهر در یاسوج، قوام نوذری بعد از ظهر شنبه در نشست شورای برنامه ریزی و توسعه استان، افزود: این آمار بعد از راست آزمایی وزارت کار و امور اجتماعی کشور اعلام شده است.

وی بیان کرد: تحقق این تعداد فرصت اشتغال در 11ماه گذشته در حالیست که سهم ایجاد اشتغال امسال استان 12هزار و 500 نفر است.

استاندار کهگیلویه و بویراحمد با بیان اینکه این سهمیه برای سال آینده نزدیک به دو برابر خواهد شد، به مسئولین دستگاه های اجرایی تاکید کرد: از هم اکنون برای ایجاد فرصتهای اشتغالزایی در همه بخشها، زمینه ها و مناطق مختلف استان برنامه ریزی کنند.

39.72درصد اعتبارات عمرانی استان جذب شده است

در ادامه معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری نیزمیزان جذب اعتبارات عمرانی امسال توسط دستگاه های اجرایی را تا پایان بهمن ماه اعلام کرد.

علی حیدری گفت: از یک هزار و 745 میلیارد و 461میلیون ریال اعتبار عمرانی امسال، یک هزار و 208میلیارد و 663 میلیون ریال یعنی معادل 69.25 درصد آن تخصیص یافته است.

وی اظهار داشت: 839 میلیارد و 534 میلیون ریال معادل 48.1 درصد آن از سوی خزانه استان پرداخت شده و مبلغ 693میلیارد و 364میلیون ریال معادل 39.72درصد توسط دستگاه های استان نیز جذب شده است.

حیدری تعداد پروژه های در دست اجرای استان را دو هزار و 121پروژه در قالب 453 طرح عنوان کرد و گفت: از این تعداد، عملیات اجرایی 340پروژه در سال جاری آغاز شده است.

وی نسبت به جذب به موقع اعتبارات تملک دارایی های سرمایه ای به مدیران استان تاکید کرد.

این استان مناسبترین مکان برای استقرار شرکتهای دولتی است

معاون برنامه ریزی استانداری کهگیلویه و بویراحمد نیز در این نشست گفت: این استان به لحاظ آب، نفت، کشاورزی و گردشگری دارای توانمندی و شرایط خوبی است و مسئولین این بخش ها می توانند با پیگیری تعدادی از شرکتهای مستقر در تهران را به استان منتقل کنند.

عبدالحسین نافیان در شورای برنامه ریزی و توسعه استان در یاسوج، افزود: اخیرا تصمیمات خوبی در هیئت دولت در خصوص انتقال شرکتهای وابسته به وزارتخانه ها و سازمانها دولتی به استانها اتخاذ شده است.

وی بیان کرد: بر اساس این تصمیمات و مصوبه، استانهایی که دارای منابع، توانمندی و ظرفیتها برای جذب شرکتهای مربوطه باشند، می توانند با پیگیری زمینه انتقال برخی از شرکتها را فراهم کنند.

وی یاد آور شد: در این راستا استاندار و مجمع نمایندگان استان همکاری لازم را با مسئولین دستگاه ها دارند.

نافیان تصریح کرد: استقرار تعدادی از این شرکت ها در ایجاد اشتغال و افزایش درآمدهای استان تاثیر بسزایی دارد.