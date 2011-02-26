سلیمی شایستگی جوانان ایران را نشان داد

به گزارش خبرگزاری مهر، در پیام علی سعیلو آمده است: انتخاب بهداد سلیمی به عنوان برترین وزنه بردار حال حاضر جهان، مهر تاییدی است بر توانمندی و شایستگی جوانان شایسته ایرانی که قادرند بهترین ها را در همه عرصه ها به نام ایران رقم بزنند.



وی افزود: این جوان شایسته علاوه بر توانمندی های بالای فنی ، در عرصه خصلت های بارز اخلاقی نیز سرآمد و الگوی جوانان ایرانی است و فراموش نکرده ایم که در مسابقات قهرمانی جهان زمانی که قهرمان بلامنازع سنگین وزن های جهان شد در اوج قهرمانی و زمانی که بر سکوی افتخار ایستاد مدال خود را تقدیم به خانواده معظم شهدا و ایثارگران کرد که این حرکت زیبای او مورد تقدیر مقام معظم رهبری نیز واقع شد.



سعیدلو در پایان پیام خود گفت: دنیای ورزش حرفه ای و قهرمانی با این حرکات ماندنی تر و زیباتر می شود و از اینکه وزنه بردار شایسته ایران اسلامی با آن خصوصیات بارز پهلوانی توانسته افتخاری دیگر برای کشورمان کسب کند بنده هم همانند همه مردم عزیز کشورمان خوشحالم و این موفقیت را به قهرمان ارزنده ایران زمین و همه دست اندرکاران فدراسیون و مردم خوب کشورمان تبریک می گویم.

بهداد سلیمی امروز از سوی کاربران سایت فدراسیون جهانی وزنه برداری به عنوان برترین وزنه بردار سال 2010 جهان برگزیده شد.