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۷ اسفند ۱۳۸۹، ۱۷:۰۵

سعیدلو:

سلیمی شایستگی جوانان ایران را نشان داد

سلیمی شایستگی جوانان ایران را نشان داد

رئیس سازمان تربیت بدنی انتخاب بهداد سلیمی به عنوان مرد سال وزنه برداری جهان را تبریک گفت و آن را نشان از شایستگی های جوانان ایرانی دانست.

به گزارش خبرگزاری مهر، در پیام علی سعیلو آمده است: انتخاب بهداد سلیمی به عنوان برترین وزنه بردار حال حاضر جهان، مهر تاییدی است بر توانمندی و شایستگی جوانان شایسته ایرانی که قادرند بهترین ها را در همه عرصه ها به نام ایران رقم بزنند.

وی افزود: این جوان شایسته علاوه بر توانمندی های بالای فنی ، در عرصه خصلت های بارز اخلاقی نیز سرآمد و الگوی جوانان ایرانی است و فراموش نکرده ایم که در مسابقات قهرمانی جهان زمانی که قهرمان بلامنازع سنگین وزن های جهان شد در اوج قهرمانی و زمانی که بر سکوی افتخار ایستاد مدال خود را تقدیم به خانواده معظم شهدا و ایثارگران کرد که این حرکت زیبای او مورد تقدیر مقام معظم رهبری نیز واقع شد.

سعیدلو  در پایان پیام خود  گفت: دنیای ورزش حرفه ای و قهرمانی با این حرکات ماندنی تر و زیباتر می شود و از اینکه وزنه بردار شایسته ایران اسلامی با آن خصوصیات بارز پهلوانی توانسته افتخاری دیگر برای کشورمان کسب کند بنده هم همانند همه مردم عزیز کشورمان خوشحالم و این موفقیت را به قهرمان ارزنده ایران زمین و همه دست اندرکاران فدراسیون و مردم خوب کشورمان تبریک می گویم.

بهداد سلیمی امروز از سوی کاربران سایت فدراسیون جهانی وزنه برداری به عنوان برترین وزنه بردار سال 2010 جهان برگزیده شد.

کد مطلب 1262040

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