سلب اختیار وزیر علوم در بودجه بندی شهرستانی ها را متضرر می کند

به گزارش خبرنگار مهر در اراک رضا صادقی سرابی عصر چهارشنبه در جمع خبرنگاران اراک افزود: در دولت دهم رشد قابل توجهی در بودجه و اعتبارات دانشگاه‌ها به وسیله وزارت علوم، فناوری و تحقیقات محقق شده است و دانشگاه اراک نیز از این مقوله مستثنی نبوده و هم در بحث بودجه جاری و عمرانی وزارت افزایش قابل توجهی در این بودجه‌ها شاهد بوده ایم.

وی با بیان اینکه انتظار است بودجه و اعتبارات دانشگاه‌ها در سال 90 به صورت متمرکز در اختیار وزارت علوم قرار گیرد ادامه داد: انتظار می‌رود کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس طبق لایحه پیشنهادی دولت که تقدیم مجلس شده، بودجه دانشگاهها را به صورت متمرکز در اختیار وزارت علوم قرار دهد تا وزیر علوم بتواند برنامه پیشنهادی خود به ویژه توجه بیشتر به دانشگاه‌های مناطق کمتر توسعه‌یافته را اجرا کند.



صادقی گفت: اگر سلب اختیار وزارت علوم در بودجه سالانه روی دهد، این امر نه تنها سبب اختلال در یکی از ابرازهای مدیریتی وزیر می‌شود بلکه سبب عدم اجرای صحیح و مناسب نخستین برنامه‌های نخستین سال برنامه پنجم توسعه نیز خواهد شد.

صرف 17 میلیارد تومان برای پروژه های عمرانی دانشگاه اراک

امسال 17 میلیارد 300 میلیون تومان بودجه صرف پروژ ه های عمرانی دانشگاه اراک شد که در نوع خود در سالهای اخیر بی نظیر بوده و حرکت توسعه علمی در استان را سرعت بخشید.

اجرا و تکمیل ساختمان مرکزی در پردیس سردشت، سالن ورزشی ، استخر و ساختمان دانشکده علوم انسانی با این بودجه محقق شد.

وی ادامه داد: کار ساخت ساختمان دانشکده کشاورزی، سالن اجتماعات مرکزی و فاز دوم سلف سرویس سردشت از جمله پروژه های در دست اجرای دانشگاه اراک است که در سال آینده به بهره برداری می رسد.

افزایش رشته های فنی دانشگاه اراک

صادقی از افزایش تعداد رشته های دانشگاهی خبر اد و گفت: رشته متالوژی گرایش مهندسی مواد براتی دانشکده فنی، کارشناسی ارشد برای گرایش تربیت بندی و پژوهش گری تکنولوژی نانو از رشته هایی است که به این دانشگاه اضافه می شود.

رئیس دانشگاه اراک با تاکید بر اینکه پژوهش در دانشگاه نسبت به سال قبل 111درصد رشد داشته است اظهارداشت: ارائه مقالات پژوهشی از سوی اساتید و دانشجویان نخبه این دانشگاه هم 19 درصد نسبت به سال گذشته افزایش داشته است.