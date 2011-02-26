  1. استانها
  2. فارس
۷ اسفند ۱۳۸۹، ۱۷:۲۲

آمبولانسهای 27 شهرستان فارس به تجهیزات پیشرفته مجهز شدند

آمبولانسهای 27 شهرستان فارس به تجهیزات پیشرفته مجهز شدند

شیراز - خبرگزاری مهر: رئیس اداره تجهیزات پزشکی دانشگاه علوم پزشکی شیراز از تجهیز آمبولانسهای 27 شهرستان استان به تجهیزات پیشرفته خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر از شیراز، سید ابوالفضل هاشمی در این خصوص توضیح داد: با توجه به لزوم انتقال برخی بیماران از مراکز درمانی شهرستانهتای استان به شیراز جهت ادامه و تکمیل مراحل درمانی، آمبولانسهای فعال در 27 شبکه بهداشت و درمان به امکانات جدید مجهز شند.

وی تصریح کرد: این امر در راستای اهدای یک دستگاه آمبولانس تویوتای هاپس به مراکز درمانی در سفر پرخیر و برکت مقام معظم رهبری به استان انجام شده است.

رئیس اداره تجهیزات پزشکی دانشگاه علوم پزشکی شیراز گفت: با این اقدام ناوگان آمبولانس بیماربری بیمارستانهای سطح استان نیز نوسازی می شود.

هاشمی تصریح کرد: بر این اساس آمبولانسهای 27 بیمارستان استان به یک دستگاه الکترو شوک، یک دستگاه تهویه مصنوعی و یک دستگاه مانیتور پایش علائم حیاتی مجهز شده اند.

وی ادامه داد: این تجهیزات با صرف در مجموع 400 میلیون تومان تامین شده و نصب آنها در آمبولانسها نیز از ابتدای اسفند ماه آغاز شده است.

رئیس اداره تجهیزات پزشکی دانشگاه علوم پزشکی شیراز متذکر شد: با این اقدام آمبولانسهای 27 مرکز درمانی در استان فارس از تیپ B به تیپ A تبدیل می شوند.

کد مطلب 1262064

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها