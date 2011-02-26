آمبولانسهای 27 شهرستان فارس به تجهیزات پیشرفته مجهز شدند

به گزارش خبرگزاری مهر از شیراز، سید ابوالفضل هاشمی در این خصوص توضیح داد: با توجه به لزوم انتقال برخی بیماران از مراکز درمانی شهرستانهتای استان به شیراز جهت ادامه و تکمیل مراحل درمانی، آمبولانسهای فعال در 27 شبکه بهداشت و درمان به امکانات جدید مجهز شند.

وی تصریح کرد: این امر در راستای اهدای یک دستگاه آمبولانس تویوتای هاپس به مراکز درمانی در سفر پرخیر و برکت مقام معظم رهبری به استان انجام شده است.

رئیس اداره تجهیزات پزشکی دانشگاه علوم پزشکی شیراز گفت: با این اقدام ناوگان آمبولانس بیماربری بیمارستانهای سطح استان نیز نوسازی می شود.

هاشمی تصریح کرد: بر این اساس آمبولانسهای 27 بیمارستان استان به یک دستگاه الکترو شوک، یک دستگاه تهویه مصنوعی و یک دستگاه مانیتور پایش علائم حیاتی مجهز شده اند.

وی ادامه داد: این تجهیزات با صرف در مجموع 400 میلیون تومان تامین شده و نصب آنها در آمبولانسها نیز از ابتدای اسفند ماه آغاز شده است.

رئیس اداره تجهیزات پزشکی دانشگاه علوم پزشکی شیراز متذکر شد: با این اقدام آمبولانسهای 27 مرکز درمانی در استان فارس از تیپ B به تیپ A تبدیل می شوند.